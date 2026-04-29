Pablo Sánchez 29 ABR 2026 - 06:58h.

Los tres pasillos históricos en los Clásicos entre el Real Madrid y Barcelona

Ofrece sus opciones y algunos descartes

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LALIGA EA SPORTS encara sus últimas cinco jornadas con mucho en juego y un Barcelona - Real Madrid que llega con el campeonato decantado para el cuadro blaugrana. El equipo de Hansi Flick podría llegar incluso campeón al Clásico o proclamarse tras ese mismo partido. El árbitro, uno de los protagonistas más esperados de estas citas, aún no está definido y Mr. Asubío, habitual colaborador en ElDesmarque, nos da su ranking de favoritos.

Mr. Asubío presenta una serie de nombres y de descartes de cara a dirigir el Barcelona - Real Madrid que se avecina. Además, argumenta qué motivos pueden llevar a uno u a otro a estar en el Camp Nou ese día. En el vídeo superior puedes conocer, al detalle, la opinión de Mr. Asubío en ElDesmarque.