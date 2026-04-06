Basilio García Sevilla, 06 ABR 2026 - 21:00h.

El experto arbitral analiza los aspectos más descatados del arbitraje del canario

Los pisotones de Fede Viñas y Sibo a Sow que Hernández Hernández y Del Cerro Grande decidieron obviar

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Mientras el Sevilla FC clama por el arbitraje recibido este Domingo de Resurrección en su visita al Real Oviedo, con llamada incluida al Comité Técnico de Árbitros, los expertos arbitrales tratan de explicar los motivos por los que Hernández Hernández y Del Cerro Grande tomaron las decisiones más polémicas desde el césped y la Sala VOR, respectivamente.

Mr. Asubio ha explicado en palabras para ElDesmarque todo lo sucedido en el Carlos Tartiere, recordando además que el canario y el madrileño pueden ser “la combinación española” en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano. Indica el experto arbitral que hay “tres jugadas relevantes”, que pasa a explicar a continuación.

“Tanta polémica, tanta polémica y yo solamente veo ese punto negro-gris del descuento anunciado en el minuto 90 de tres minutos. El resto, las tres jugadas importantes y relevantes están bien saldadas”, indica el gallego.

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El criterio de Mr. Asubio

La posible roja a Fede Viñas. “La primera de ellas es un impacto de tacos de lleno de Fede Viñas sobre Sou en la disputa de balón. Hay fuerza excesiva. El que considere que haya fuerza excesiva es tarjeta roja, porque el impacto es claramente de lleno. Para mí debe saldarse en temeraria, en amonestación, como así hizo Hernández Hernández. Evidentemente, al no haber error claro obvio manifiesto, el VAR no debe intervenir porque considera que lo de Hernández Hernández no es un error claro, como para recomendar la revisión y expulsar al jugador charrúa del Real Oviedo”.

La expulsión de Nianzou. “En un balón en posesión de Nianzou, que medio se duerme, llega Fede Viñas, puntea ese balón ya dirigiéndolo a la portería de Vlachodimos y ahí Nianzou choca, impacta, derriba a Fede Viñas y es tarjeta roja por evitar una ocasión manifiesta de gol. Es cierto que quedan muchos metros a la portería de Sevilla, pero Fede Viñas se plantaba delante del portero sevillista. Por lo tanto, es tarjeta roja por evitar una ocasión manifiesta de gol, bien saldada en directo por Hernández Hernández”.

La posible expulsión de Sibo. “Sibo raspa con sus tacos la pierna de Sow. Por lo tanto, un raspón es considerado como entrada temeraria. Si hubiese impacto de lleno podríamos hablar, si es la fuerza suficiente para temeraria o para fuerza excesiva y por lo tanto roja. Pero al haber raspón, el criterio del CTA es que los raspones se deben de saldar con amonestación”.

El añadido de tres minutos. “Lo que sí que no me gustó es el descuento, el tiempo añadido dado por Hernández Hernández. Es cierto y es verdad que solamente hubo cuatro ventanas de cambios, que se traducen en dos minutos, descontaron tres, que en ese propio descuento por una pérdida de tiempo de Ilyas Chaira hace que se vaya a los cuatro. Pero el tiempo decretado en el minuto 90 son tres. A mí se me hace corto, es cierto que hay esas cuatro ventanas de cambios que son dos minutos, pero el partido estuvo muy detenido, jugadores tirados en el suelo, no con entradas de los médicos a atenderlos, pero muchos parones en la segunda parte, evidentemente por parte de jugadores del Real Oviedo que estaban ganando el encuentro. Ahí sí que cojeó un poco Hernández Hernández. Yo creo que mínimo cuatro o cinco estaría bien el anuncio en el minuto 90 del partido”.