Basilio García Sevilla, 06 ABR 2026 - 18:05h.

El francés es uno de los peores fichajes de la historia del Sevilla deportiva y económicamente

El despropósito de Nianzou en 5 minutos: gol del Oviedo y expulsión absurda

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Cuando en 2027 cumpla su contrato de cinco años y se marche, Tanguy Nianzou pasará a la historia como uno de los peores fichajes de la historia del Sevilla FC, si no el peor. En todos los aspectos, especialmente en el económico pero también en el deportivo, el central francés ha sido una rémora para el equipo desde que llegara en el verano de 2022 como potencial sustituto de su compatriota Jules Koundé.

Todo comenzó en verano. Con el poso de su decepcionante rendimiento y su facilidad para lesionarse, Nianzou se negó a ayudar al club económicamente prorrateando su inmenso y desproporcionado salario. Hombres como Marcao, Sow o Januzaj atendieron el requerimiento de Antonio Cordón, pero el galo, sin haber rendido nunca al nivel de lo que le cuesta al club, dijo que no. Cabe recordar que el Sevilla pagó unos 16 millones de euros al Bayern de Múnich para hacerse con sus servicios, que percibe el salario más alto de la plantilla y que el coste anual del jugador, incluyendo ficha y amortización, asciende a la increíble cifra de 13 millones de euros. Toda una rémora económica para un club que lleva años con el agua al cuello.

En su primer partido oficial de este curso, el de la jornada 4 ante el Elche, Nianzou jugó algo más de una hora a buen nivel, y el sevillismo pensó que se encontraba por fin con la mejor versión del galo. Ese día, el defensa francés hizo una promesa al ser cuestionado por su negativa a bajarse el salario. “Voy a hablar en el campo”, dijo. Y vaya que si lo ha hecho.

Temporada catastrófica

Todo fue un espejismo, dos partidos después, salió desde el banquillo y 23 minutos más tarde tuvo que irse lesionado cuando Almeyda ya no tenía recambios. Dejó al equipo con diez y el Villarreal acabó ganando el partido.

Estuvo un mes sin jugar, reapareció ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, y echó por la borda un partido serio del equipo yéndose al suelo en el área y golpeando a Giménez para que los colchoneros descerrajaran el partido desde el punto de penalti. Almeyda no dudó en criticar su error tras el partido. Tras ese encuentro, jugó el partido completo ante Osasuna y en el parón posterior sufrió una lesión más y estuvo seis partidos ligueros y dos meses sin jugar.

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El tremendo 2026 de Nianzou

Nianzou reapareció ya en enero y jugó el tramo final del partido ante el Celta que se perdió por un penalti de Oso, y en el siguiente volvió a lesionarse. Salió tras el descanso en el duelo ante el Elche y a los 22 minutos Almeyda tuvo que cambiarle una vez más, perdiéndose además los siguientes dos partidos.

Después, jugó ante el Alavés en el Sánchez-Pizjuán, se quedó mirando desde cerca como Toni Martínez marcó el gol del empate y Lucas Boyé le retrató en una jugada de gol que fue anulada por el VAR. Menos mal. Ante el Getafe, una semana más tarde, vio una amarilla extraña que le hizo perderse el derbi ante el Real Betis al cumplir ciclo.

En los últimos partidos, jugó ante el Rayo Vallecano por primera vez los 90 minutos en un periodo de cuatro meses, y en el Camp Nou fue uno de los señalados en la goleada sufrida ante el FC Barcelona. Tanto, que Almeyda le dio ‘banquillazo’ ante el Valencia en su último partido como entrenador sevillista.

En el primero de Luis García Plaza, el técnico madrileño decidió darle la titularidad y Nianzou se encargó él solito de cargarse el partido. Marró un cabezazo claro a una salida del córner, se desentendió de la marca de Fede Viñas en la jugada del gol oviedista y, para colmo, fue expulsado a diez minutos del descanso por una intervención torpísima ante el propio Fede Viñas. Si esto es hablar en el campo…