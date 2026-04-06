Jorge Morán 06 ABR 2026 - 13:10h.

El jugador argentino lleva dos partidos sin estar convocado

Óscar Trejo, el sueño de la Conference League y su relación con Martín Presa: "Siempre he hablado claro"

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¿Qué pasa con Óscar Trejo? Esta es la pregunta que se hacen todos los rayistas después de su nueva desconvocatoria para el partido ante el Elche. El argentino anunció que dejaría el Rayo Vallecano a final de temporada, marchándose uno de los pocos ídolos que hay en Vallecas. Una salida que ha dejado tocado a la afición, pero también en el vestuario, en dónde el 'Chocota' era uno de los pilares como el propio Iñigo Pérez ha contado en varias ocasiones.

Pero en las últimas semanas, algo pasa alrededor de Trejo. A sus 37 años de edad, el futbolista apenas está contando para los planes del Rayo Vallecano, sumando tan sólo 21 minutos ante el Oviedo en los últimos doce partidos. A eso hay que sumarle que ya no entra ni en las convocatorias, quedándose en la grada frente al FC Barcelona y el Elche. Y esto ha generado un runrún en la afición.

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¿Qué pasa con Óscar Trejo?

En total, Óscar Trejo ha disputado esta temporada tan sólo 612 minutos. La edad no perdona y su nivel no da para competir en un Rayo Vallecano con muchos futbolistas en su posición. Pese a ello, su importancia en el equipo es máxima y tanto la afición, como sus compañeros, quieren regalarle el título de la Conference League para poner el broche de oro a su carrera.

Pero su ausencia en los últimos partidos preocupa y mucho. Tras su entrevista con Mario Suárez, en la que no dudó en criticar a Martín Presa, Trejo no ha vuelto a pisar el césped. Y antes del partido ante el Elche, Portillo lo explicaba así: "No pasa nada. Nosotros, cualquier decisión deportiva o institucional, la vamos a trasladar a final de temporada. Ahora es momento de solo hablar de fútbol", dijo el director técnico. Unas palabras que no hacen más que generar más ruido alrededor de su situación.

Quién también habló fue su entrenador, Iñigo Pérez. El técnico no desveló la realidad de la situación de Trejo, pero sí que explicó que se debía a unos problemas 'emocionales'. "Es un tema que me gustaría que se entendiera bien. No es una decisión puramente técnica, no es una decisión unilateral, sino que hay algún componente más y ya lo iremos hablando", comenzó diciendo.

"No me puedo pronunciar sobre lo de Trejo. No es una situación técnica. Tiene que ver con algún asunto emocional diferente", desveló el técnico en unas declaraciones que han preocupado a su afición, que no dudó en cantar a su favor durante el partido ante el Elche.