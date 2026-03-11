Jorge Morán 11 MAR 2026 - 18:31h.

El argentino saldrá del Rayo Vallecano este final de temporada

Iñigo Pérez y el futuro de Óscar Trejo: "Sería bueno que siguiera ligado al Rayo Vallecano"

El Rayo Vallecano vivirá una noche histórica en Turquía. Los de Iñigo Pérez se enfrentarán al Samsunspor en los octavos de la Conference League con la ilusión de poder regalarle el título a Óscar Trejo. El argentino, que es el jugador más importante de la plantilla, dejará el club este 30 de junio de 2026, cuando acaba contrato, por lo que quiere exprimir al máximo los meses que le quedan.

"Para mí es un regalo el día a día con mis compañeros y el cuerpo técnico. A nivel personal es un sueño. Ojalá que podamos hacer una buena eliminatoria. Ojalá podamos ganar y definir el partido de vuelta en casa", comentó el 'Chocota' desde Turquía.

Un país marcado por el conflicto bélico entre Irán e Israel, y el miedo existente en muchos de los aficionados que no han viajado a Samsuns. "Es un viaje lo más normal posible. Agradecer a la gente del hotel por estar con nosotros. Ha sido un viaje complicado", destacó Trejo, quién ya se ha encontrado con varios hinchas vallecanos. "Te encuentras a gente de cuando el equipo estaba en Europa y te van contando sus anécdotas. Es lindo relacionarse y vivir esos momentos con ellos. Estamos ilusionados con el estadio y lo que va a suceder mañana. Somos unos privilegiados. Estamos hechos para vivir estos momentos", apuntó.

En una semana en la que Trejo ha criticado la gestión de Martín Presa en el pódcast de Mario Suárez, el argentino ha querido dejar a un lado sus problemas antes de la vital cita europea. "Siempre he hablado claro. Y lo único que creo que por respeto al equipo hoy no voy a hablar de ello. Trato de disfrutar el día a día. Sé que se me ha acabado el contrato pero no me voy a permitir no disfrutar con mis compañeros del partido. Por mi parte está todo perfecto", zanjó.

Iñigo Pérez avisa con el Samsunspor

Aunque para muchos el Samsunspor sea un equipo prácticamente desconocido, el técnico del Rayo avisa de lo que se pueden encontrar. "Es un equipo muy complejo y potente. Sino no estaría en esta ronda. Sobre todo tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Mañana el principal acto es adaptarnos rápido. Europa es diferente a la competición liguera y tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de sorpresa", comentó.

"En el plano emocional es un partido que me genera el mayor de los impulsos. Una ilusión enorme. Sobre todo acompañado del grupo de jugadores al que pertenezco. Venimos de un recorrido que solo nosotros sabemos cuál es. Estar mañana juntos y empezar una eliminatoria histórica es lo más importante. En lo futbolístico debemos aprender de aquellas fases en las que hemos sufrido", explicó Iñigo.