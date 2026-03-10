Ayuso ofrece invertir en el Estadio de Vallecas a empresarios estadounidenses

Jorge Morán 10 MAR 2026 - 17:39h.

La presidenta quiere que el estadio se convierta en un gran recinto de eventos

Mientras el Rayo Vallecano está con la puesta mira en el encuentro de Conference League de este jueves (12 de marzo a las 18.45H) contra el Samsunspor, su estadio vuelve a estar en el punto de mira. Esta vez no por el mantenimiento de su presidente o por los líos con el césped, sino por lo que puede convertirse Vallecas en un futuro no tan lejano.

Aunque por ahora el club, con Martín Presa a la cabeza, tiene la concesión del Estadio de Vallecas, este pertenece a la Comunidad de Madrid. Un punto causante de muchas polémicas, entre ellas el mantenimiento o la posible reforma que piden muchos de sus aficionados. Es por ello que su presidente amenaza, como ya ha hecho en varias ocasiones, llevarse al Rayo del barrio en caso de que no haya un estadio en condiciones.

Unas amenazas a las que no entra la Comunidad de Madrid, que entiende al Rayo Vallecano y al Estadio de Vallecas como patrimonio de la ciudad. Pese a las diferencias ideológicas con Isabel Díaz Ayuso, esta siempre ha defendido la continuidad del equipo en el barrio madrileño e incluso entiende su estadio como un lugar de oportunidades para eventos futuros.

Ayuso y la inversión de EEUU en el Estadio de Vallecas

Durante la mañana de este martes, Isabel Díaz Ayuso estuvo presente en un encuentro organizado por Invest in Madrid en Nueva York. Durante el acto, la presidenta de la Comunidad de Madrid ofreció a los empresarios estadounidenses invertir en el Estadio del Rayo Vallecano.

El proyecto, planteado por el Gobierno de Madrid, contemplaría la inversión de uno 60 millones de euros abiertos a un modelo concesional. Eso sí, Ayuso ha pedido que esto sería posible siempre que el recinto mantenga su fin deportivo, según las informaciones de AS. Un ofrecimiento que ha llegado al hablar de las oportunidades de inversión en el ámbito deportivo, destacando la presencia del Rayo Vallecano y su estadio en el distrito de Puente de Vallecas.

"Estoy segura de que entre startups y proyectos de investigación vamos a conseguir que nazcan otras muchísimas nuevas oportunidades", dijo la presidenta. Además, según las informaciones de Europa Press, la Comunidad estima que el proyecto para la reforma del Estadio de Vallecas estima unos 60 millones de inversión.