Andrea Esteban 07 MAR 2026 - 13:43h.

El técnico pidió a sus jugadores centrarse solo en el partido contra el Sevilla FC.

Por qué Real Madrid, FC Barcelona, Rayo y Getafe no cambiarán de camiseta en la 'jornada retro'

Compartir







Íñigo Pérez se refirió este sábado al próximo desplazamiento del equipo a Turquía para disputar la ida de los octavos de final de la UEFA Europa Conference League. El técnico navarro dejó claro su enfoque ante la situación y lanzó un mensaje a sus jugadores: centrarse únicamente en el partido de LaLiga frente al Sevilla FC.

El Rayo llega al encuentro del Sánchez-Pizjuán en un buen momento de resultados tras sumar ocho puntos de los últimos doce, una dinámica que, según el entrenador, ha ayudado a que el equipo afronte el tramo actual con mayor tranquilidad.

El mensaje de Íñigo Pérez sobre el viaje a Turquía

Preguntado por la situación del viaje a Turquía para enfrentarse al Samsunspor el próximo jueves, Íñigo Pérez explicó que ha pedido a su plantilla no pensar en ese encuentro.

"Mi consejo nunca es la prohibición. No creo en las prohibiciones ni en las obligaciones, pero mi consejo a los jugadores ha sido que se olviden absolutamente del partido del jueves".

PUEDE INTERESARTE El Rayo se crece y florece ante un Oviedo en estado vegetativo

El técnico considera que preocuparse ahora por el desplazamiento no cambiará nada y que lo importante es centrarse en el presente. "Si tiene que llegar, llegará y si no tiene que llegar, no llegará porque nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada en términos de decisión".

Por ello, insistió en que toda la atención debe estar puesta en el compromiso liguero en Sevilla.

Más confianza antes de visitar el Sánchez-Pizjuán

El entrenador rayista también valoró el momento del equipo en LaLiga. Con 30 puntos, los madrileños se sitúan seis por encima del descenso, una posición que considera positiva a estas alturas de la temporada.

Pérez reconoció que la reciente racha ha servido para mejorar el estado anímico del grupo. "Nos ayuda, nos eleva la autoestima y la confianza. Nos vuelve a situar en una situación de menos agobio".

El técnico incluso admitió que habría firmado este escenario al inicio del curso, ya que el objetivo principal del club sigue siendo asegurar la permanencia mientras compite también en Europa.