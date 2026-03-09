Jorge Morán 09 MAR 2026 - 12:48h.

Los aficionados deberán pagar un extra de 25€

El Rayo Vallecano vivirá una cita histórica en los octavos de final de la Conference League. Con el partido de ida en vilo por el conflicto con Irán (12 de marzo a las 18:45H), el club ha vuelto a destrozar las ilusiones de muchos hinchas en un nuevo atropello para la vuelta en el Estadio de Vallecas (19 de marzo a las 21.00H). Y todo, de nuevo, tiene que ver con las entradas para la visita del Samsunspor.

En lo que sería una fiesta del fútbol en todos los equipos de España, en el Rayo Vallecano lo convierten en una nueva demostración de poder que pasa incluso por encima de las normas de la UEFA. Mientras en otros clubes se buscan los precios populares para este tipo de encuentros, en Vallecas se prefiere sacar 'tajada'.

Precios abusivos para los aficionados del Rayo Vallecano

Esta pasado fin de semana, el Rayo Vallecano presentó el precio de las entradas para el partido de vuelta de los octavos de Conference League. Después de una temporada con muchas quejas por los abonos y, tras el extra de 60€ que tuvieron que pagar los aficionados por la fase de grupos, ahora deberán pasar de nuevo por caja para el enfrentamiento con el Samsunspor.

El precio para este partido se encuentra en un pago único de 25€ que supone una vergüenza más para los hinchas. No tanto por el precio, que podría encajar en lo que un encuentro de estas características se supone, sino por el atropello a tus propios aficionados.

La UEFA tiene establecido un máximo de 20€ para las aficiones visitantes en los encuentros europeos. Un precio inferior al que los propios vallecanos deberán pagar en su estadio para ver a su equipo. Es decir, la afición del Samsunspor pagará menos que la del Rayo Vallecano en su propio campo. Una vergüenza.

Pero la polémica no se queda aquí. En caso de que el aficionado decida pagar este extra por el partido de Conference League, el Rayo Vallecano le obliga a ir al estadio a recoger sus entradas. No sólo pagarán más, sino que además deberán hacer el esfuerzo de visitar las taquillas de Vallecas. Aunque eso sí, no será para todos, sino para aquellos hinchas que deban ser reubicados por la normativa de la UEFA. Lo que en cualquier equipo se haría de manera online, en este club seguirá haciéndose como antaño.