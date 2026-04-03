Diego Páez de Roque Madrid, 03 ABR 2026 - 22:58h.

El Rayo Vallecano se aleja de los puestos de descenso tras vencer al Elche (1-0)

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Rayo Vallecano y Elche abrieron la jornada 30 de LALIGA EA Sports tras el último parón de selecciones previo al Mundial. El encuentro de la zona baja de la tabla serviría para alejar a uno de ellos de los puestos del descenso, y fue Iñigo Pérez salió ganador del duelo frente a Eder Sarabia.

El Estadio de Vallecas fue testigo de una primera parte muy intensa, con ocasiones tanto en la portería de Matías Dituro como de Augusto Batalla, pero sin materializarlas.

Jorge de Frutos tuvo la ocasión más clara de la primera mitad en sus botas. El '19' rayista recibió escorado a la banda izquierda, pero Dituro salió a su defensa. El extremo llegó a dejar atrás al guardameta hasta en dos ocasiones, pero no pudo transformar el tanto que fue despejado por Pedro Bigas.

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La acción que marcó el porvenir del partido fue la segunda amarilla a Pedro Bigas. El central del Elche fue expulsado tras una dura patada elevando la pierna y golpeando en la cabeza de Óscar Valentín. Munuera Montero estuvo explicándole la acción durante unos minutos antes de que abandonase el terreno de juego.

El Rayo Vallecano no demostró su superioridad en los minutos restantes previos al descanso, marchándose así los jugadores al vestuario con 0-0 en el marcador.

Los suplentes del Rayo revolucionaron el partido

La segunda mitad comenzó como había terminado la primera, con ocasiones claras para ambos equipos. Mientras que Pedrosa dispuso de la más peligrosa para los suyos, el Rayo Vallecano abusó de los centros laterales.

Pasado el minuto 60, Iñigo Pérez movió el banquillo para dar entrada a Nteka y Pedro Díaz, quien generó ocasiones nada más pisar el campo, como un disparo que se estrelló en el palo.

Pero el que consiguió abrir el marcador fue Randy Nteka. El '11' rayista aprovechó un gran envío de Álvaro García al primer palo y, adelantándose a su par, metió el pie para empujar el balón al fondo de la portería.

A partir de ahí, el Rayo Vallecano supo dominar el partido y contrarrestar los ataques de un Elche que terminó tirando de fe en busca del empate. Con esta victoria, el Rayo Vallecano suma 35 puntos y se aleja de los puestos de descenso, mientras que el club ilicitano tendrá que esperar a los resultados de sus competidores para ver si termina la jornada en descenso.