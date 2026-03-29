Joaquín Anduro 29 MAR 2026 - 14:09h.

Conoce la situación de todos los clubes de Primera División

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A tres meses de que finalice la temporada y con mucho por decidirse, los 20 clubes de LALIGA EA Sports están trabajando también en la planificación de la próxima temporada y una de las tareas pendientes es la renovación de los futbolistas que acaban contrato el 30 de junio y que, desde el 1 de enero, son libres para negociar sus fichajes como agentes libres. Entre estos y los cedidos, una larga lista de jugadores acabará su etapa a final de la presente campaña con estrellas en el aire como Dani Carvajal en el Real Madrid, Koke Resurrección en el Atlético de Madrid o Robert Lewandowski en el Barça.

En ElDesmarque hemos querido conocer la situación de los 20 clubes de Primera División con los futbolistas que finalizan su vinculación este verano y las opciones que tiene cada uno por individual de continuar o marcharse. Casos hay de todos los tipos, desde algunos como Yuri Berchiche o Stole Dimitrievski de quienes sólo falta la oficialidad de su renovación hasta símbolos como Iago Aspas o Santi Cazorla que tendrán que decidir si siguen jugando al fútbol

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La situación de los 20 clubes de LALIGA EA Sports con los jugadores que acaban contrato

DEPORTIVO ALAVÉS

Cuatro son los cedidos en el Deportivo Alavés: Jon Pacheco, Ville Koski, Calebe e Ibrahim Diabate. Raúl Fernández acaba contrato tras un año como segundo portero mientras que Sergio Fernández confirmó, tras acabar el mercado invernal, que aún no había acuerdo con los otros dos, Jon Guridi y Carlos Protesoni.

ATHLETIC CLUB

En el Athletic Club, Alejandro Rego seguirá ante la opción del club de ampliar unilateralmente la vinculación hasta 2028 y la de Yuri Berchiche estaría más cerca tras alcanzar un principio de acuerdo. En el caso de Íñigo Lekue será una incógnita hasta el final de la temporada, como sucedió en la pasada mientras que Yeray Álvarez acaba de regresar de su sanción a la espera de ver su estado.

ATLÉTICO DE MADRID

Koke Resurrección ha alcanzado ya el mínimo de partidos disputados estipulado en su contrato y será él el que decida su futuro. Por su parte, el cedido Nico González tiene también una opción para su compra obligatoria con un número determinado de encuentros como titular pero la intención rojiblanca es negociar con la Juventus una cifra inferior a los 32 millones acordados.

FC BARCELONA

Tanto Joao Cancelo como Marcus Rashford tendrán que volver de su cesión pero el Barça está abierto a que el portugués y el inglés continúen siempre que Al Hilal y el Manchester United, respectivamente, bajen sus pretensiones. Andreas Christensen y Robert Lewandowski acaban contrato y el club ya les ha comunicado a ambos sus propuestas sin la respuesta aún de los futbolistas.

REAL BETIS

Los tres futbolistas que finalizan su vinculación con el Real Betis el próximo 30 de junio, Adrián San Miguel, Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu, tienen la puerta abierta a su salida al no haber oferta del club para que sigan. El meta tenía firmada una renovación por partidos a la que no llegará.

CELTA DE VIGO

Marco Garcés ha insistido en más de una ocasión que tanto Óscar Mingueza como Marcos Alonso e Iago Aspas tienen oferta del club para seguir y tendrán la última palabra, con el capitán dando largas aún con su decisión. Por Fer López habrá que hablar con el Wolverhampton una vez vuelva de su préstamo y, los que no seguirán, son Mihailo Ristic, Joseph Aidoo y Franco Cervi.

ELCHE CF

La permanencia del Elche en LALIGA EA Sports marca el futuro de futbolistas como Pedro Bigas, Léo Pétrot, Josan y Aleix Febas aunque este último tiene ofertas importantes de otros clubes de la máxima categoría. Iñaki Peña, Héctor Fort, Buba Sangaré, Víctor Chust, Adrià Pedrosa, Gonzalo Villar y Rafa Mir regresarán a los lugares de orígenes de sus cesiones.

RCD ESPANYOL

Carlos Romero, Ramón Terrats y Cyril Ngonge acaban sus etapas como pericos el 30 de junio y volverán de sus respectivos préstamos. Los dos en propiedad que acaban contrato son Fernando Calero, que reconoce no tener noticias del club y Charles Pickel, que ya se ha despedido de la opción de renovar automáticamente con el Espanyol.

GETAFE CF

Hasta 14 futbolistas del Getafe tienen firmado en el Coliseum hasta el 30 de junio, con David Soria, Allan Nyom, Djené Dakonam, Domingos Duarte y Diego Rico llamados a hablar con el club y Juan Iglesias, que lo tendría hecho con el Sevilla. Los cedidos son Sebastián Boselli, Mario Martín, Abu Kamara, Veljko Birmancevic, Adrián Liso, Zaid Romero, Martín Satriano y Luis Vázquez. Estos tres últimos llegaron en enero y se han convertido en fijos de José Bordalás por lo que la directiva negociará con sus clubes su continuidad.

GIRONA FC

Tampoco se queda atrás el Girona con 11 jugadores que acaban contrato en tres meses, con Marc André ter Stegen, Hugo Rincón, Thomas Lemar y los dos del Manchester City que podrían seguir un año más, Vitor Reis y Claudio Echeverri. Juan Carlos, Rubén Blanco, David López, Daley Blind, Axel Witsel y Cristhian Stuani son los veteranos cuya situación se resolverá a última hora.

LEVANTE UD

Otro club marcado por la continuidad o no en la máxima categoría al margen de que Alan Matturro, Matías Moreno, Manu Sánchez, Unai Vencedor, Ugo Raghouber e Iker Losada han participado como cedidos. Adrián Dela ha llegado al mínimo de encuentros requeridos aunque aún necesita la salvación para su renovación automática. Más complicada es la continuidad de Pablo Martínez, seguido por Getafe o Rayo; Mathew Ryan, que firmó por una temporada con el Levante con vistas a jugar el Mundial con Australia, y los casos de Diego Pampín y José Luis Morales que apenas cuentan para Luís Castro.

RCD MALLORCA

En el Mallorca, Omar Mascarell reconoció que tiene una oferta a la baja y que se replanteará su futuro, al igual que sucede con Iván Cuéllar, que renovó el año pasado a última hora, o Javi Llabrés. Takuma Asano no renovará y el club no pagará la opción de compra por Marash Kumbulla, por lo que se marcharán al igual que los otros dos cedidos, Zito Luvumbo y Mateo Joseph.

CA OSASUNA

Tres son los futbolistas que finalizan su vinculación con Osasuna este próximo 30 de junio arrancando por un Javi Galán que llegó en enero y que tiene la opción de ampliarla por dos años más, aunque decidirá a final de temporada. Juan Cruz y Kike Barja tienen pendiente reunirse con la secretaría técnica para conocer las condiciones del club.

REAL OVIEDO

El Real Oviedo cuenta con hasta 10 cedidos, sumando a Horatiu Moldovan, David Carmo, Javi López, Thiago Borbas, Thiago Fernández, Álex Forés y los tres procedentes del Grupo Pachuca: Santiago Colombatto, Nicolás Fonseca y Fede Viñas. De los cuatro en propiedad que acaban, la gran duda es si Santi Cazorla seguirá vistiéndose de corto a partir de la 26/27 mientras que Lucas Ahijado, Kwasi Sibo y Ovie Ejaria son una incógnita tras no haber alcanzado el nivel esperado y no haber alcanzado los objetivos firmados.

RAYO VALLECANO

La gran noticia en el Rayo Vallecano en este aspecto es la salida confirmada de Óscar Trejo anunciada por el mismo capitán en un adiós en el que podrían seguirle Luiz Felipe, Abdul Mumin, Unai López y el Pacha Espino, este último habiendo declarado que esperará al club. Gerard Gumbau, Carlos Martín, Ilias Akhomach, Jozhua Vertrouwd y Nobel Mendy regresarán a sus clubes propietarios una vez acaben sus préstamos.

REAL MADRID

Tres futbolistas finalizan su vinculación con el Real Madrid este 30 de junio y David Alaba es el que tiene todas las papeletas para no continuar. En el caso de Dani Carvajal y Antonio Rüdiger, el club se sentará con ellos al final de temporada con una posible oferta de una temporada más habitual entre los madridistas con los jugadores mayores de 30 años.

REAL SOCIEDAD

Sólo un futbolista de la Real Sociedad acaba contrato este 30 de junio, el capitán Aritz Elustondo, que se plantea seguir ante su pérdida de minutos. Duje Caleta-Car, que se ha entonado con Matarazzo, y Wesley Gassova, que apenas ha jugado, son los futbolistas cedidos en Donosti.

SEVILLA FC

En el Sevilla, Nemanja Gudelj se sentará con el club una vez regrese de la convocatoria de Serbia para una renovación que parece más complicada para Orjan Nyland, Adnan Januzaj y Alexis Sánchez mientras César Azpilicueta ha perdido ya la opción de ampliar automáticamente por un número de partidos ya inalcanzable. Odysseas Vlachodimos volverá al Newcastle tras su exitosa cesión, algo que no pueden compartir Batista Mendy y Neal Maupay.

VALENCIA CF

En el Valencia, la renovación de Stole Dimitrievski está firmada a falta de la oficialidad y habrá que esperar por los otros cuatro que podrían marcharse el 30 de junio: Eray Cömert, Thierry Rendall, Renzo Saravia y Guido Rodríguez, con conversaciones pendientes. El club tenía una opción por Julen Agirrezabala que pierde enteros ante su pérdida de protagonismo, algo que no firmaron ni Unai Núñez ni Largie Ramazani ni Lucas Beltrán al firmar sus cesiones.

VILLARREAL CF

Por último, el Villarreal tiene a dos jugadores prestados como Rafa Marín y Alfon González que volverán al Nápoles y al Sevilla, respectivamente. Los que son propiedad grogueta y todo apunta a que se marcharán son Alfonso Pedraza, Dani Parejo y Thomas Partey, que han perdido protagonismo con Marcelino.