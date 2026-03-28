David Torres 28 MAR 2026 - 16:23h.

Dimitrievski, de las sombras a brillar bajo los palos del Valencia

Stole Dimitrievski emplaza al Valencia en su renovación: "Habrá negociaciones pronto"

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ValenciaEl Valencia CF va a acometer el fichaje de Stole Dimitrievski y ampliarle los dos años de contrato que tiene firmados de forma unilateral. Tal y como ha venido publicando ElDesmarque, la decisión está tomada y falta llevarla a cabo. El club deberá pagar un bonus de medio millón de euros y, además, mejorarle el sueldo. Será el colofón perfecto a una temporada en la que, hasta esta semana, luchó por estar en el Mundial. Fijo con su selección, Dinamarca lo apeó de la repesca y ahora puede centrarse en mantener el reto que ha superado esta campaña.

Dimitrievski, de las sombras a brillar bajo los palos del Valencia

El portero internacional normacedonio Stole Dimitrievski ha pasado de ser el segundo portero del Valencia y vivir a la sombra de sus compañeros a convertirse en una de las piezas más fiables del equipo gracias a una serie de buenas actuaciones bajo palos y a su lectura de los momentos en los partidos.

Desde su llegada a la entidad valencianista en verano de 2024, hasta hace un par de meses Dimitrievski siempre fue segunda opción, en la pasada temporada, por detrás de Giorgi Mamardashvili y en el primer tramo de la presente, del cedido Julen Agirrezabala. Pero el meta vasco cayó lesionado hace semanas y el balcánico pasó a ser titular.

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Perdonado tras sus palabras contra Agirrezabala

Dimitrievski ha dado la vuelta a su situación en el club valencianista y se ha consolidado como una garantía bajo los palos. Pero esta situación llega después de ser incluso sancionado económicamente por hablar del contrato de Agirrezabala en un medio de comunicación de su país en el que aseguró que el portero del Athletic jugaba por contrato. A su regreso tuvo que pedir perdón.

El vestuario lo prefiere

En las últimas semanas, el internacional con Macedonia del Norte ha sido determinante para sostener al equipo en momentos clave y ha firmado intervenciones de mérito en un Valencia que busca estabilidad en una temporada irregular. Más allá de las paradas, Dimitrievski ha aportado tranquilidad al equipo, desarrollando un liderazgo fruto de su experiencia acumulada en el fútbol español, donde ya había demostrado solvencia en etapas anteriores. Además, ha colaborado a controlar los ritmos del partido muchas veces dominando el llamado 'otro fútbol'. El vestuario, tal y como publicó ElDesmarque, lo prefiere a Julen. El equipo, sin menospreciar a Agirrezabala, ni su calidad, es feliz con la tranquilidad que les transmite Stole.

Los datos, lo avalan

El balcánico ha disputado once partidos como titular en Liga en los que el equipo ha recibido 12 tantos, con una media de gol en contra cada 82 minutos y cuatro porterías a cero. De esta manera ha igualado los partidos sin recibir un gol de Julen Agirrezabala con siete encuentros menos que el vasco.

Con contrato hasta este verano, el Valencia tiene una opción de prórroga que puede activar después del buen rendimiento del normacedonio, que se encuentra concentrado con su selección para jugar la repesca del Mundial 2026.

“Tanto yo como el club estamos totalmente centrados en los próximos partidos para acabar lo más arriba posible en LaLiga, pero sin duda habrá negociaciones pronto y ojalá lleguemos a un acuerdo que convenga a ambas partes”, afirmó en una reciente entrevista con Flashscore sobre su futuro..