Fran Fuentes 25 MAR 2026 - 13:20h.

El portero confía en llegar a un acuerdo para sellar su continuidad en Mestalla

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Stole Dimitrievski ha aprovechado la baja de Julen Agirrezabala para hacerse con la titularidad en el Valencia CF. El portero macedonio, que se encuentra concentrado con su selección para jugar la repesca del Mundial, ha logrado una continuidad que quizá ni él mismo se esperaba. Y es que, teniendo en cuenta cómo arrancó el curso, con el meta cedido por el Athletic Club de titular, que incluso tenía una cláusula de minutos por contrato, se esperaba que fuera el suplente. Sin embargo, la lesión del meta vasco le propició una oportunidad que no ha desperdiciado. Ahora, a sus 32 años, y con su contrato finalizando el próximo 30 de junio, su renovación todavía está pendiente.

Sin embargo, el propio futbolista reconoce que no cree que vaya a haber problemas para su continuidad en el Valencia CF. Así lo ha expresado en una entrevista concedida al portal FlashScore: "Tanto yo como el club estamos totalmente centrados en los últimos partidos para acabar lo más arriba posible en LALIGA. Sin duda, habrá negociaciones pronto. Ojalá podamos llegar a un acuerdo que nos convenga a las dos partes", afirma.

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La competencia de Stole Dimitrievski y el sueño de jugar el Mundial

Más allá de eso, reconoce que se encuentra muy enfocado en acabar bien el curso y que, aunque sus inicios no han sido fáciles, ahora está disfrutando mucho como titular en el Valencia: "Lo que pasó en el pasado ya se ha quedado atrás. Ahora estoy totalmente centrado en los próximos partidos y en que terminemos la temporada en lo más alto. Intento darle al Valencia CF lo mejor de mí cada vez que juego", afirma.

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Del mismo modo, afirma que se siente muy orgulloso de poder ayudar a su selección a clasificarse para el Mundial: "Es una sensación indescriptible jugar con la selección de Macedonia. Me siento muy honrado. Soy una persona muy competitiva por naturaleza, y siempre quiero jugar. Experimentar esa sensación en más de 80 ocasiones también es un orgullo para mí".