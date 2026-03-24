David Torres 24 MAR 2026 - 20:11h.

Óscar Sánchez, técnico del Juvenil, coge al equipo hasta final de temporada

Valioso empate del VCF Mestalla en Lleida para mantenerse con vida

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ValenciaEl Valencia CF ha decidido despedir a Miguel Ángel Angulo, técnico del filial, y leyenda del club. El VCF Mestalla estaba peleando por evitar el descenso a Tercera RFEF, pero la noticia ha sido, cuanto menos, sorprendente.

Angulo, exjugador y leyenda del Valencia CF en el que compitió durante 12 temporadas siendo el jugador con más títulos en la historia del club, inició su camino como entrenador de la Academia VCF en la temporada 2012/13 dirigiendo al VCF Infantil B. En este ejercicio 25-26 cumplía su 14 temporada como técnico en la Academia VCF y 26 años vinculado al Valencia CF. En los cinco años que ha estado como técnico, una veintena de futbolistas que han pasado por sus manos llegaron al primer equipo. Marc Jurado, Lucas Núñez o Alejandro Panach, los últimos.

Los malos resultados del filial, que actualmente es decimotercero (puesto de play off de descenso) han tenido que ver con la decisión de poner fin a cinco años como técnico del filial. El VCF Mestalla lleva sin ganar desde enero y, aunque tiene todas las opciones de salvarse, Óscar Sánchez, que hasta la fecha era el entrenador del Juvenil A, será su sustituto.

El comunicado de despedida de Miguel Ángel Angulo

Este es el comunicado oficial de despido:

El Valencia CF ha decidido concluir su vinculación con Miguel Ángel Angulo que deja de ser entrenador del VCF Mestalla.

El Club desea la mejor de las suertes a Miguel Ángel Angulo y quiere agradecer la labor del técnico asturiano en estas cinco temporadas en el filial valencianista, en todo el periodo previo en que ha participado en distintas funciones en la formación de los jugadores de la Academia VCF, así como en toda su carrera profesional en el Valencia CF.

A partir de este miércoles, y en esta recta final de temporada, Óscar Sánchez, hasta ahora técnico del VCF Juvenil A, se hará cargo del VCF Mestalla.