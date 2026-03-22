David Torres 22 MAR 2026 - 17:38h.

El VCF Mestalla de Angulo salva un punto in extremis y sigue soñando con la salvación

Mario Domínguez salvó un punto en el descuento de penalti

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El VCF Mestalla ha disputado en la matinal de este domingo el partido ante el Atlètic Lleida correspondiente a la jornada 28 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en la hierba artificial del Municipal Ramón Farrús, ha finalizado con empate 1-1 en un encuentro en que se adelantó el equipo local al inicio de la segunda mitad y pudo igualar el filial en el descuento con gol de Mario Domínguez de penalti.

El filial afrontaba el duelo con la voluntad clara de reencontrarse con la victoria tras no haberlo podido conseguir en las últimas semanas. Miguel Ángel Angulo apostó nuevamente por la doble referencia ofensiva con Mario Domínguez y Aimar Blázquez, acompañados por Víctor JR y David Otorbi en bandas como principales estiletes ofensivos.

Sería en todo caso el equipo local el Atlètic Lleida el que dispuso de la primera ocasión clara en un mano a mano que desbarató Raúl Jiménez que hubo de emplearse en varias situaciones en los minutos iniciales. El VCF Mestalla por su parte buscaba acercarse a la portería rival y dispuso de alguna llegada de peligro en un saque de esquina que rechazó el guardameta local y un lanzamiento desde la izquierda de Rubi.

En los minutos finales de la primera parte el VCF Mestalla rondó con mayor asiduidad el área rival con remates de Aimar Blázquez y Mario Domínguez que no acabaron de encontrar portería de Pau Torres. También el Raúl Jiménez hubo de nuevo de emplearse a fondo para evitar el tanto local.

Todo se decide en la segunda parte

En el inicio de la segunda parte se adelantó el Atlétic Lleida en el marcador en una acción en que esta vez Raúl Jiménez no pudo evitar el remate de Alya Cámara que se vio favorecido por un rebote para quedarse solo ante el guardameta alicantino. El tanto espoleó el equipo local que tuvo nuevas ocasiones que desbarató un inspirado Raúl Jiménez.

El filial quiso rehacerse y buscar el empate. Miguel Ángel Angulo dio entrada a Jaume Durà y Marcos Navarro, manteniendo la doble referencia ofensiva y minutos después ingresaron al terreno de juego los atacantes Mario Guilabert, Boyko y Leslie Okai que tuvo el empate en una acción en que tras superar al portero un defensor sacó el balón sobre la línea de gol.

Mario Domínguez logra el empate

El empate llegó finalmente en el descuento en un penalti por unas manos a la salida de un córner botado por Mario Domínguez. El propio delantero granadino sería el encargado de transformar la pena máxima y conseguir la igualada que sería el resultado definitivo.

La próxima cita del VCF Mestalla será este sábado 28 de marzo a las 12:00 h en el Antonio Puchades ante el Terrassa FC.