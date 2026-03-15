David Torres 15 MAR 2026 - 14:32h.

El VCF Mestalla necesita volver a sumar de tres en el Antonio Puchades

El filial dispuso de las mejores ocasiones y luchó hasta el final para conseguir el empate por medio de Mario Domínguez

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El VCF Mestalla ha disputado en la mañana de este domingo el partido ante la SD Ibiza correspondiente a la jornada 27 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Antonio Puchades bajo un intenso viento, ha finalizado con empate 1-1 en un duelo en que el filial dispuso de las mejores ocasiones y que se complicó con una gol visitante tras un rechace que quedó equilibrado con el tanto de penalti de Mario Domínguez en los minutos finales.

El filial buscaba de salida reencontrarse con la victoria en el Antonio Puchades y retomar la buena dinámica como local en un partido que le enfrentaba al rival que le antecedía en la clasificación. Duelo intenso de partida con un VCF Mestalla que buscaba con paciencia los espacios ante una SD Ibiza que con el viento a favor buscaba una presión alta para intentar provocar el error valencianista.

El VCF Mestalla trataba de combinar y lanzar contras con la doble referencia ofensiva con Mario Domínguez y Aimar Blázquez, el retorno de Lucas Núñez a la medular y Otorbi a la banda derecha. Por esta banda llegarían las primeras aproximaciones de peligro, aunque sin concretarse en ocasiones claras. La SD Ibiza, por su parte, tuvo un lanzamiento al lateral de la red de la portería de Vicent Abril como mejor opción.

La primera gran ocasión

Sobrepasada la media hora el VCF Mestalla pudo adelantarse en una larga combinación por banda izquierda con diversos lanzamientos y rechaces de David Otorbi y Mario Domínguez que finalizó con un disparo de Víctor JR que acabó en el larguero visitante.

Victor JR y Mario Domínguez serían protagonistas minutos después de una contra eléctrica en la que Mario habilitó en el área a Víctor JR que disparó duro, pero se encontró con la buena respuesta Joan Pol.

En la segunda parte el VCF Mestalla quiso dar un paso más hacia adelante e incrementó la presión de su línea ofensiva generando varias acciones consecutivas en el área visitante. Sería, sin embargo, la SD Ibiza la que se adelantó en el marcador en un lanzamiento lateral desde fuera del área que se envenenó tras golpear en un defensor valencianista, en un nuevo tanto de mala fortuna como ya ocurriera el pasado fin de semana.

El VCF Mestalla tenía que sobreponerse al gol en contra

El VCF Mestalla tenía que sobreponerse al gol en contra y buscar la remontada en un partido que pudo complicarse todavía más con un penalti que señaló el colegiado en favor de la SD Ibiza y que Marquitos envió al poste.

Con media hora por delante Miguel Ángel Angulo movió el banquillo para ir dando entrada primero a Jaume Durà y posteriormente a Leslie Okai y Yaroslav Boiko para buscar los espacios en una defensa de la SD Ibiza muy poblada.

La mejor opción para conseguir el empate fue un balón en profundidad de Lucas Núñez que recogió a la carrera David Otorbi que centró con intención pero que interceptó la defensa de la SD Ibiza con Mario Domínguez en boca de gol. Minutos después el propio Mario Domínguez recogió un rechace en el área pero su disparo se encontró con el guardameta visitante.

El filial buscó equilibrar de todas las maneras posibles también a pelota parada. En una falta en zona de tres cuartos tuvo el empate en las botas de Wanjala que recogió un balón para acabar lanzando por encima del travesaño y Boyko que remató de forma acrobática otra falta botada por el filial.

El empate llegaría poco antes del 90 en un penalti que transformó Mario Domínguez con sangre fría, y en el descuento pudo llegar el tanto de la remontada en una nueva acción a pelota parada que remató Boyko pero sacó con el pie el guardameta rival que impidió así la remontada del VCF Mestalla.

La próxima cita del VCF Mestalla será el domingo 22 de marzo a las 12:00 h ante el Atlètic Lleida.