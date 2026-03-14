David Torres 14 MAR 2026 - 17:58h.

El VCF Mestalla necesita volver a ganar

El conjunto valencianista recibe al SD Ibiza en un duelo directo por la salvación

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El VCF Mestalla regresa al Antonio Puchades para disputar este domingo a las 12:00 horas un partido muy exigente para el equipo, donde buscarán sumar tres puntos importantísimos en esta Jornada 27 de Segunda Federación Grupo 3. El conjunto valencianista recibe al SD Ibiza en un partido marcado por la exigencia y la voluntad de sumar tres puntos

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Angulo quiere reencontrarse con la victoria tras quedarse muy cerca de los tres puntos en su visita a Girona y, además, tras un mes de febrero muy exigente donde compitió hasta el final ante rivales de la zona alta de la tabla.

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Rival directo por la salvación

La SD Ibiza llega marcando la posición de salvación en la plaza nº12, con 31 puntos tras sumar su tercera derrota consecutiva frente a la UD Barbastro. Los de Raúl Casañ suman ocho puntos de 39 posibles como visitantes en esta temporada, acumulando un balance de siete goles a fsvor y nueve en contra en 13 partidos.

De cara a este encuentro, el delantero del VCF Mestalla Aimar Blázquez, comentaba: "Estamos trabajando muy bien esta semana. Queremos la victoria, sumar de tres y tirar para delante. Estamos muy cerca, en el campo se está viendo, así que queremos ganar en el Puchades y dar un buen domingo a todos".

¿Cómo y dónde seguir el VCF Mestalla - Ibiza?

El Valencia Mestalla y la SD Ibiza se han enfrentado en varias ocasiones las últimas temporadas. El balance en el Antonio Puchades es de un empate (0-0 en la 2022-23) y una derrota (1-2 en la 2024-25). Por otro lado, la visita al Sánchez y Vivancos de la primera vuelta se saldó con una victoria de 1-2 con tantos de Aimar Blázquez y Marc Jurado.

El encuentro podrá seguirse en directo desde VCF Media en radio. Además, SOCIO VCF y abonados tienen entrada gratuita hasta completar aforo. Público general, 10 euros en taquilla.