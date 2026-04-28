Del Cerro Grande, artífice de la polémica del PSG - Bayern con oposición de Mateu Lahoz

Saray Calzada 28 ABR 2026 - 22:18h.

La polémica se produjo casi al final del primer tiempo

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En las semifinales de la Champions League había más representación española que la del Atlético de Madrid. Carlos del Cerro Grande, árbitro VAR, Ángel Nevado y Guadalupe Porras, asistentes, Jesús Gil Manzano de cuarto árbitro y Guillermo Cuadra Fernández de árbitro AVAR. El primero de ellos tuvo protagonismo antes de que terminara el primer tiempo. Cuando ya casi los dos equipos pensaban en el descanso, un centro de Dembélé generaba la polémica del encuentro hasta ese momento.

Desde el VAR llamaban al colegiado principal, el suizo Sandro Schärer, para que fuera a ver la acción. Tras varias visualizaciones decretaba la pena máxima para el PSG. Para los comentaristas de 'Movistar' esta acción no era penalti. Mateu Lahoz fue de los más críticos y argumentaba que era un balanceo natural de los brazos. Valdano seguía en esa misma línea y destacó que además le pegaba en el cuerpo primero.

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El PSG castiga

Dembélé no falló desde los once metros y hacía que de nuevo el equipo parisino se pusiera por delante del marcador antes del descanso. Hasta ese momento el partido había tenido mucho espectáculo y juego y con esta revisión de origen español todo quedó ensombrecido como destacó el comentarista argentino.

El partido comenzó decantándose para el equipo alemán con un penalti que transformó Harry Kane, pero lo de Luis Enrique no perdieron nunca el empuje y pronto lograrían el empate con un gran gol de Kvaratskhelia. Joao Neves puso poco después la ventaja por primera vez para los franceses la ventaja en el marcador. Michael Olise hizo de las suyas y en el 41 puso el empate de nuevo en el marcador. Fue en el descuento cuando se produjo esta polémica y Dembélé marcó la pena máxima.

Ya después del descanso, el PSG siguió a lo suyo y a modo apisonadora. Kvaratskhelia y Dembélé de nuevo marcarían para ampliar la ventaja en el marcador.