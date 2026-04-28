Pablo Sánchez 28 ABR 2026 - 19:14h.

El presidente del CTA confirma el error en Vallecas y anuncia una posible 'nevera' para Pulido Santana

El juego tuvo que ser detenido en varias ocasiones

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La polémica fue la protagonista del apasionante duelo que disputaron Real Sociedad y Rayo Vallecano el pasado domingo en Vallecas. Hasta 12 minutos de añadido tuvo que dar el colegiado en el segundo tiempo de las veces que tuvo que intervenir y parar el juego. Algunas de las acciones que generaron dudas no están del todo claras y este martes el Comité Técnico de Árbitros decidió analizarlas en su habitual programa semanal de Tiempo de Revisión.

Concretamente se analizaron dos situaciones de penalti, uno en cada área. La Real salió levemente beneficiada de unas decisiones que encendieron al entorno local. El CTA, a través de Tiempo de Revisión, dio la razón al Rayo en sus quejas ante las decisiones que se tomaron tanto desde el césped como desde el VAR.

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Las acciones analizadas en Vallecas

La primera de las jugadas polémicas se produjo en el minuto 3 tras el agarrón de Oskarsson a un atacante local en área propia. La revisión evidenciaba lo sucedido, pero el árbitro no señaló nada. El CTA entiende que es un error y lo explica de la siguiente forma.

"En los primeros minutos se produce un agarrón claro, ostensible y continuado dentro del área por parte de un defensor de la Real Sociedad, que sujeta con ambos brazos al atacante del Rayo. Las reglas del juego consideran falta sancionable con penalti cualquier agarrón ostensible que impide al atacante jugar el balón, especialmente cuando el defensor no muestra intención de jugar el esférico. Para el CTA, estamos ante un penalti claro por agarrón persistente. La decisión de campo es errónea y el VAR debió intervenir al tratarse de un error claro y manifiesto".

Ya en el segundo tiempo, el árbitro señaló penalti a favor de la Real una acción que, tras el corte, se convirtió en el tanto del empate del Rayo. Hubiese sido el 2-2. Sin embargo, el VAR decidió intervenir para terminar indicando la pena máxima. Así explica el CTA el error.

"Un jugador de la Real Sociedad puntea el balón y el jugador del Rayo apoya el pie en el céped y contacta de manera leve en el lateral de la bota del rival. El umbral de imprudencia queda a criterio del árbitro. Para el CTA el VAR no debió entrar, debiéndose haber respetado la decisión del colegiado de campo".