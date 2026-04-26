Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 16:54h.

Mikel Oyarzabal entiende las críticas desde el Rayo

El uno por uno de la Real Sociedad ante el Rayo en Vallecas con seis suspensos

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La Real Sociedad se dejó finalmente dos puntos en la visita al Rayo Vallecano con un 3-3 después de conseguir dos goles de ventaja en un encuentro con mucha polémica y quejas por parte del equipo local, destacando la rajada de Sergio Camello. Unas críticas a las que se sumó Mikel Oyarzabal, que no entiende que Guzmán Mansilla no pitara penalti de primeras sobre Pablo Marín en una jugada en la que terminaría marcando Pedro Díaz y, tras consultar el VAR, el colegiado decretó la pena máxima para los donostiarras.

La estrella por parte del equipo txuri urdin fue, de nuevo, su capitán, que llegaba después de su tanto clave en la final de la Copa del Rey conquistada en La Cartuja el pasado sábado al vencer en los penaltis al Atlético de Madrid. En Sevilla, el jugador de Eibar anotó de penalti, al igual que este domingo, marcando su otra diana con una gran jugada personal rompiendo a la zaga vallecana.

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Las palabras de Mikel Oyarzabal tras el Rayo-Real Sociedad

En cuanto al partido, Mikel Oyarzabal lamentó el 3-3 final tras haberse puesto con 1-3 tras su doblete: "Partido complicado, muy difícil. Un campo siempre complicado y que se nos ha escapado creo ahí al final".

Sobre las polémicas, el capitán de la Real entendió el enfado de Vallecas con la actuación de Guzmán Mansilla: "Difícil. Al final estamos ahí en el campo sin saber lo que pasa y sin saber por qué tardan tanto. Esta vez nos ha tocado a nosotros pero es lógico que la gente esté enfadada. Al final, en el momento creo que lo podría haber pitado porque lo ha visto pero esperas, y llega el gol del rival y luego siempre es más difícil".

Por último, Mikel Oyarzabal sigue señalando al quinto puesto a pesar de que cada vez sea más difícil: "Complicado. Al final creíamos que íbamos a sumar tres puntos para estar un poco más cerca del objetivo. Pero al final quedan muchos puntos, quedan muchos partidos y tenemos que dar un paso adelante si queremos estar ahí arriba".