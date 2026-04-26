Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 16:09h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

Sergio Gómez desvela el factor clave de Matarazzo en la transformación de la Real Sociedad: "Mucha confianza"

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La Real Sociedad empató 3-3 en su visita al Rayo Vallecano sin poder acercarse al quinto puesto en un partido que comenzó con el homenaje de Vallecas tras su conquista de la Copa del Rey. El doblete de Mikel Oyarzabal y el tanto de Orri Óskarsson parecían servir a los de Matarazzo para reconducir un partido cargado de intensidad pero los locales igualaron en el tramo final.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 32 de LALIGA EA Sports.

Álex Remiro [3]: Tres goles encajados por el navarro y, sobre todo el tercero de Alemao con una mala salida, que vuelven a ponerle en el foco de las críticas. También se jugó el penalti en una mala salida ante Ilias.

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Jon Mikel Aramburu [5]: Correcto el lateral diestro por su costado, por el que menos peligro creó el Rayo. Le faltó incorporarse más al ataque cuando más le costaba a su equipo llegar.

Jon Martín [7]: Ocho días después de su exhibición en la final de la Copa del Rey, el central volvió a cuajar un gran partido liderando la zaga y apagando los fuegos que aparecían. Con la pelota, en salida de balón, cada vez se muestra más seguro. Le lastra en la nota el perder la marca de Lejeune en el 2-3.

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Duje Caleta-Car [4]: Camello le rompió en el 1-1 y el delantero español estuvo a punto de hacerle el lío más adelante evidenciando la falta de contundencia del central croata. Salvó con 2-3 lo que parecía un gol cantado de Pedro Díaz pero de nuevo quedó en evidencia al perder la marca de Alemao en el empate.

Sergio Gómez [7]: La mano de Ratiu en el control le libró de quedar señalado en el tanto anulado a Carlos Martín. A pesar de que Ilias Akhomach le buscó las cosquillas en más de una ocasión, se repuso para terminar yendo a más en ataque generando ocasiones como la del tanto de Óskarsson con su asistencia.

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Beñat Turrientes [4]: Había comenzado ya dejando dudas, jugándose un penalti por un agarrón, y las confirmó durmiéndose en un balón ante el que Camello se adelantó para marcar el 1-1. Bajón con respecto a su nivel habitual en la 'era Matarazzo'.

Carlos Soler [5]: Lo pasó mal sobre todo durante la primera mitad para conseguir el dominio ante el centro del campo rayista pero se entonó en la segunda parte antes de los minutos finales de sufrimiento.

Take Kubo [4]: Arrancó con mucho protagonismo con balón en su segunda titularidad tras la lesión pero se fue diluyendo poco a poco al quedar fuera de las jugadas de peligro al estar demasiado encosertado en banda.

Ander Barrenetxea [7]: Mucha llegada al área tanto por banda como entre líneas en posiciones más centradas destacando como uno de los futbolistas más peligrosos para la zaga del Rayo hasta su sustitución. Asistió a Oyarzabal en el primer tanto de la tarde.

Mikel Oyarzabal [8]: El capitán fue clave con dos nuevos goles dentro de su espectacular temporada, marcando el primero con un jugadón personal y el segundo al no fallar desde el punto de penalti.

Orri Óskarsson [7]: Tras una primera hora de partido más centrado en la presión y en combinar con sus compañeros, dispuso de dos ocasiones con un disparo que le sacó Dani Cárdenas y un segundo en el que ya no perdonó.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Rayo-Real Sociedad

Pablo Marín [7]: Le metió una marcha más al juego de la Real Sociedad y además le ayudó a Sergio Gómez por su banda dando más libertad al catalán. Forzó el penalti del 1-3 que, además, evitó el 2-2.

Luka Sucic [4]: Con la Real Sociedad por delante, no tuvo protagonismo en ataque y se le echó en falta que aguantase más el balón para evitar la reacción del rival.

Jon Gorrotxategi [5]: Sufrió ante un Rayo volcado en los últimos minutos pero se sobrepuso para evitar que la pelota llegase al área de Remiro por el centro.

Yangel Herrera [4]: Se le echó en falta su poderío físico para evitar que se le escapara el triunfo a la Real en los últimos minutos.

Aihen Muñoz [5]: Ayudó defensivamente en los últimos minutos aunque poco pudo hacer para evitar el empate.