Detenido un aficionado de la Real Sociedad que acosó en carretera a seguidores del Atlético

Joaquín Anduro 24 ABR 2026 - 21:15h.

El detenido es vecino de Lazkao

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Un aficionado de la Real Sociedad ha sido arrestado por la Guardia Civil en Gipuzkoa después de protagonizar un lamentable incidente después de que su equipo consiguiera ganar la Copa del Rey en Sevilla el pasado sábado. El día siguiente al encuentro, tres furgonetas intentaron sacar de la carretera a una autocaravana con seguidores del Atlético de Madrid en la A-66 a la altura de Almendralejo y uno de ellos ha sido detenido.

El arrestado es un hombre de 31 años, vecino de Lazkao (Gipuzkoa), y ha sido detenido tras la difusión de un vídeo en las redes sociales en el que aparecen tres furgonetas negras que acorralan a una autocaravana en marcha, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

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En el momento de los hechos los cuatro vehículos regresaban de Sevilla, donde el día anterior se había disputado la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad, ganadora del título, y el Atlético de Madrid.

Detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, el hombre ha sido detenido en San Sebastián como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. El arrestado protagonizó al parecer un "episodio de violencia vial contra el vehículo ocupado por seguidores del Atlético de Madrid que regresaban del partido".

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En concreto, el conductor supuestamente efectuó maniobras intimidatorias y obligó a las víctimas a reducir la velocidad ante el "riesgo inminente de colisión, poniendo además en peligro la integridad del resto de los ocupantes" de su furgoneta. La misma fuente ha indicado que los hechos quedaron registrados en imágenes grabadas por otra aficionada que se hicieron virales en redes sociales.

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La difusión de las mismas evidenció la gravedad de las maniobras realizadas por el conductor y permitió al GIAT (Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico) de la Agrupación de Tráfico de Extremadura identificar el vehículo. También se solicitó la colaboración de la Comandancia de Gipuzkoa y la detención fue practicada por efectivos de la Policía Judicial de Gipuzkoa en San Sebastián, ha señalado la fuente.