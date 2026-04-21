Celia Pérez 21 ABR 2026 - 12:15h.

De vuelta tras la final celebrada en Sevilla

El momentazo de Oyarzabal con un Aritz Elustondo que rompe a llorar: "Es muy importante"

Compartir







La final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid ha dejado un capítulo bastante bochornoso por parte de aficionados del club donostiarra. En unos días que debería de ser de celebración y euforia, un grupo de aficionados txuri urdines han sido detenidos dejando una lamentable imagen después de intentar sacar de la carrera a una furgoneta de seguidores del conjunto colchonero a la altura de Badajoz.

Este mismo marte la Jusapol de Madrid, la asociación española formada por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha informado a través de las redes sociales que la Guardia Civil ha detenido a los aficionados de la Real Sociedad que intentaron sacar de la vía a la furgoneta con aficionados del Atlético de Madrid cuando regresaban de vuelta de la final de la Copa del Rey en Sevilla.

Resulta que lo que debía de ser un viaje tranquilo a casa tras haber disfrutado de la final de Copa del Rey en Sevilla, los aficionados de la Real Sociedad decidieron convertirlo en una pesadilla para un grupo de colchoneros. Ambos aficionados coincidieron con sus vehículos de vuelta a Donosti y a Madrid, respectivamente, y fue, a la altura de Extremadura cuando tres furgonetas de aficionados donostiarras decidieron emprenderla con una furgoneta blanca con aficionados rojiblancos.

En el vídeo se puede ver como los tres vehículos negros rodean al de los aficionados rojiblanco, encimándoles y tratando de que se salga de la vía. Un incidente que gracias a la colaboración ciudadana y a la intervención de la Guardia Civil evitó males mayores.

Con su detención se cierra un triste capítulo de la final de Copa del Rey, donde el buen ambiente entre aficiones de uno y otro equipo fue la tónica general vivida estos días en la capital hispalense.