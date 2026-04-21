El momento de Oyarzabal con un Aritz Elustondo que rompe a llorar

Celia Pérez 21 ABR 2026 - 11:01h.

El delantero le dedicó unas palabras que provocó las lágrimas del defensa

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La Real Sociedad está viviendo el momento más dulce de la temporada. Desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, el equipo ha conseguido dar un giro radical a la situación, volver a recuperar la confianza y luchar por todo, alzándose así con el título de Copa del Rey en la final ante el Atlético de Madrid. Un éxito que ahora se celebra por todo lo alto que deja momentos tremendamente emotivos tras una temporada complicada como ha sido la de Aritz Elustondo.

El central, uno de los capitanes y referentes del vestuario, ha perdido peso en el equipo esta campaña. Con 136 minutos, en cuatro partidos de los últimos ocho de la Real Sociedad, Elustondo ha captado todos los focos por el gran momento que ha vivido junto a Mikel Oyarzabal. El delantero txuri urdin, micrófono en mano durante la celebración de la Real, quiso dedicar unas palabras a su compañero.

Abrazado a él y dándole muestras de constantes de cariño, pronunció un breve discurso que provocó las lágrimas de Aritz. "Es una persona que siente la Real igual que muchos de los que estáis ahí. Es una persona, que cuando no le toca, viene con la misma sonrisa que cuando le toca. Y eso, dentro un vestuario para todos los demás es muy importante", señaló Oyarzabal, provocando así que su compañero se tapara la cara ante la emoción que le embargaba

"Así que nada, esto que hemos conseguido aquí se consigue gracias a personas como Elus. Así que por favor darle el aplauso que se merece", finalizó el delantero ante los miles de aficionados reunidos en la celebración de este lunes.

Este fue uno de los momentazos que regaló la celebración de una Real Sociedad que exprime al máximo estos días antes de encarar el duelo de LALIGA EA Sports de este miércoles ante el Getafe.