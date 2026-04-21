Celia Pérez 21 ABR 2026 - 07:30h.

La respuesta de la inteligencia artificial no fue positiva

La surrealista intervención de Take Kubo en la celebración de la Real Sociedad: "¡Venga, venga!"

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Donosti ha vivido un lunes muy especial para celebrar la Copa del Rey de la Real Sociedad. El conjunto de Pellegrino Matarazzo se impuso al Atlético de Madrid el pasado sábado en la gran final y desde entonces, tanto el equipo como miles de txuri urdines están de celebración. No es para menos, el equipo, desde la llegada del técnico estadounidense, vive en un gran estado de forma. Cuatro meses después de su llegada para sustituir a Sergio Francisco, Matarazzo ha conquistado a todos. Ahora, Jokin Aperribay habla de cómo fue su llegada con una anécdota que ha provocado la de los presentes.

En una entrevista en El Larguero, el presidente de la Real Sociedad reconoce que tuvo que preguntar a la IA por Matarazzo y que le dejó una respuesta negativa. "Cuando Erik me dijo Matarazzo, yo pregunté a la IA. Matarazzo, él lo sabe. ¿Es un buen entrenador para la Real? 'No', me dijo. Voy a confiar más en Erik que la IA. La cuestión es que cuando volvíamos de la semifinal del Athletic, le pregunté: ¿Matarazzo es un buen entrenador para la Real? Me puso 'excelente'", confesó el dirigente txuri urdin.

Durante la misma entrevista, Aperribay confiesa que le sorprendió muchísimo el técnico estadounidense ya en la primera reunión por sus conocimientos del equipo y ya después de cinco, y del partido en Elda, decidieron contar con él. "Yo no le conocía. Es verdad que tuvimos cinco reuniones con él. La primera reunión me impactó porque conocía todo de todos. Tenía un análisis de la Real impresionante. Yo salí de esa reunión, y dije: 'Bueno, a ver este se conoce todo'. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, le dijimos que le queríamos explicar qué era la Real nosotros. Y ya está. Tuvimos dos presenciales, tres telemáticas. Cuando jugamos en Elda, fue la tarde que le llamamos para decirle que iba a ser entrenador de la Real", añadió.