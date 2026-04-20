Aritz Elustondo enloquece en la fiesta de la Real Sociedad e imita a Imanol Alguacil: "¡Dios!"

Ángel Cotán 20 ABR 2026 - 20:08h.

El capitán, el alma de la fiesta

Pellegrino Matarazzo saca una chuleta y sorprende a toda la Real Sociedad en euskera

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Hablar de la Copa del Rey y la Real Sociedad nos lleva a una imagen icónica. Sin público en las gradas, Imanol Alguacil decidió representar el ánimo de toda Gipuzkoa tras conquistar aquel título ante el Athletic Club. Como un aficionado más, el que fuera técnico txuri urdin enloqueció ante los medios presentes en sala de prensa.

Una imagen que ha calado y que rememora este lunes Aritz Elustondo. Uno de los capitanes de esta Real Sociedad, y voz cantante de la fiesta copera ante miles de aficionados presentes, imitó la celebración de Imanol Alguacil.