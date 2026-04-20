La imagen de la Real Sociedad que añora el Valencia y señala a Peter Lim: "Qué bueno que vinisteis"

Ángel Cotán 20 ABR 2026 - 18:50h.

Decenas de reacciones contra la gestión del mandamás valencianista

La comparación de Peter Lim con Pedro Sánchez llega a las Cortes Valencianas

Compartir







Hasta hace no mucho, el Valencia CF era un equipo modélico que peleaba por títulos y competía mirando a los ojos a los grandes de nuestro fútbol y del viejo continente. En tiempo récord, aquellos objetivos se han minimizado y todo pasa por mantener la categoría en LALIGA EA Sports. Una triste realidad que apunta a no cambiar con la gestión de Peter Lim. O al menos así lo sienten sus aficionados.

El flamante triunfo de la Real Sociedad en la Copa del Rey ha generado una considerable nostalgia entre un amplísimo sector de la hinchada che. Los valencianistas miran con cierta pena cómo dos futbolistas de peso en Mestalla ahora brillan muy cerquita.

PUEDE INTERESARTE Mikel Oyarzabal apostó por la superstición en el penalti de Pablo Marín: el único de la Real Sociedad

Es el caso de Gonçalo Guedes y Carlos Soler. Desde la llegada de Pellegrino Matarazzo a la disciplina txuri urdin, centrocampista y extremo se han erigido como líderes de una Real Sociedad campeona contra pronóstico. Dos futbolistas que no olvidan los aficionados del Valencia.

La afición del Valencia señala a Peter Lim por una imagen de la Real Sociedad

Entre las numerosas publicaciones del club donostiarra tras tumbar al Atlético de Madrid en el Estadio La Cartuja, una de ellas ha calado entre la afición valencianista. Una imagen y cuatro palabras han bastado para ahondar una herida que no se cierra y una crítica contra la gestión de Peter Lim que no va a acabar. A través de sus perfiles oficiales, la Real Sociedad compartió una imagen de Guedes y Soler con el cetro copero.

"Qué bueno que vinisteis". Con esta frase, el club vasco acompañó el doble beso de atacante y centrocampista a la Copa del Rey. La publicación ha llegado hasta Valencia, donde se han sucedido una gran cantidad de reacciones. La gran mayoría ha aprovechado la citada imagen para recordar las enormes pérdidas futbolísticas de su equipo bajo el mandato de Peter Lim.

Estos son algunos de los muchos ejemplos: