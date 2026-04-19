David Torres 19 ABR 2026 - 16:10h.

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ValenciaSantiago Cañizares, exjugador del Valencia CF, Leyenda del club y uno de los futbolistas más laureados en la historia de la entidad, se ha mostrado siempre crítico con la gestión de Peter Lim, en especial desde 2017, cuando entró Anil Murthy como presidente y, este, se cargó a Marcelino García Toral y Mateu Alemany tras ganar la Copa del Rey del Centenario en 2019, el último título en las vitrinas del club. En 2022, ya con José Bordalás y todavía con Murthy como presidente, el Valencia CF, tan de actualidad hoy en día tras la edición de este año.

En una semana sin Liga, el de Puertollano, ha aprovechado la final de Copa que ganó la Real Sociedad al Atlético de Madrid en penaltis y hacer, precisamente, un paralelismo con lo que el máximo accionista del Valencia CF hizo en el club tras encontrarse en una situación similar hace ya siete años.

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El mensaje de Santi Cañizares para Matarazzo

En esta ocasión el meta no ha utilizado ningún micro de los medios de comunicación en los que colabora, sino que ha escrito en su cuenta oficial de X para criticar lo que pasó en el Valencia CF y lo que habría sucedido si Pelegrino Matarazzo hubiera sido entrenador del conjunto de Mestalla con Peter Lim a los mandos de la nave.

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Haciendo gala de su ironía habitual, Cañizares ha escrito: "Matarazzo en el Valencia estaría en la calle; consiguiendo un título de forma brillante, e igualmente si hubiese perdido la final por penalties… Marcelino y Bordalás pueden dar fe de que esto es información, no opinión…."

Y es que, por todos es conocido que Marcelino ha denunciado varias veces que Peter Lim lo echó del Valencia por haber ganado la Copa del Rey, y que, dos años después, tras alcanzar otra final de Copa, Pepe Bordalás fue el que no continuó en el conjunto de Mestalla.