Alberto Cercós García 19 ABR 2026 - 15:33h.

Mati Prats pone el gran trabajo de Pellegrino Matarazzo en la Real y avisa a los equipos que buscan entrenador

El recuerdo eterno a Aitor Zabaleta en la final: del tifo a la Copa levantada por Oyarzabal

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La fiesta de la Real Sociedad sigue su curso durante esta jornada de domingo. Tras ganar en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey, los 'txuri-urdin' no han dormido ni un instante. La celebración es continua y ya en San Sebastián la historia sigue. Del partido en sí hay que destacar varias cosas. El primer zarpazo de Ander Barrenetxea a los pocos segundos o la cita con el gol en las finales de Mikel Oyarzabal, por no hablar de cómo el devenir de la tanda cayó a favor de la Real gracias a Unai Marrero y Pablo Marín. Pero sin lugar a dudas, otro de los protagonistas claros es Pellegrino Matarazzo.

Para Mati Prats, en ElDesmarque Mediodía, Matarazzo es uno de los claros protagonistas de la noche. En su opinión, que el americano haya salvado la Real de luchar por el descenso y que la temporada esté terminando con un título solo tiene una razón: la dirección deportiva acertó de pleno con él. Y en ese sentido, Prats pone en valor la importancia de tener un buen entrenador. "Para que luego digan que los entrenadores no pintan nada actualmente. En enero ficharon a un matemático para salvar a la Real de la crisis. Y resulta que el americano les resucitó y le ha hecho Campeón de Copa. Lo digo porque sé que hay equipos que buscan entrenador; porque sí, un buen entrenador te cambia la vida", apunta el periodista.