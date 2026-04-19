Álex Remiro 'se convierte' en reportero de ElDesmarque y entrevista a sus compañeros de la Real Sociedad

Javi Rayo 19 ABR 2026 - 12:18h.

Álex Remiro nos ha echado una mano para entrevistar a sus compañeros

Del "no me acuerdo" al "prefiero ganar 5-0": el Take Kubo más divertido tras ganar la Copa

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En la plantilla de la Real Sociedad es todo euforia (al igual que su afición) tras ganar la Copa del Rey luego de vencer al Atlético de Madrid en los penaltis. Antes de volver a San Sebastián, los futbolistas del conjunto vasco han posado con el trofeo delante de los aficionados que les esperaban a la salida de su hotel en Sevilla. Uno de los momentos más anecdóticos se ha vivido cuando Álex Remiro ha cogido el micrófono de ElDesmarque para convertirse en reportero por unos minutos y entrevistar a sus compañeros, en euskera y en castellano, antes de que estos subieran al autobús rumbo al aeropuerto de la ciudad hispalense.