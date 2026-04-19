Del "no me acuerdo" al "prefiero ganar 5-0": el Take Kubo más divertido tras ganar la Copa

Javi Rayo 19 ABR 2026 - 11:45h.

Take Kubo dejó un divertido momento en la zona mixta de La Cartuja

En vídeo, la fiesta privada de la Real Sociedad en Antique tras ganar la Copa del Rey

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Aunque no fue uno de los grandes protagonistas de la final copera como Unai Marrero o Pablo Marín, Take Kubo sí lo fue en la zona mixta de La Cartuja. El futbolista japonés habló ante los medios tras ganar la Copa del Rey y volvió a dejarnos una divertida entrevista de esas que sólo él es capaz de hacer. Puedes ver la secuencia completa en el vídeo superior.