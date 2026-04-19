En vídeo, la fiesta privada de la Real Sociedad en Antique tras ganar la Copa del Rey

Javi Rayo 19 ABR 2026 - 10:42h.

Los jugadores de la Real Sociedad y sus familias celebraron el título copero en Sevilla

Las cuentas del Betis, Celta y Rayo para ir a Europa tras el título de la Real Sociedad

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La Real Sociedad se llevó la Copa del Rey 2025/2026 tras ganarle al Atlético de Madrid en La Cartuja. Con Pablo Marín y Unai Marrero como grandes protagonistas, el conjunto de Matarazzo se alzó con el título en La Cartuja. Antes de volver a San Sebastián para celebrar el título con su afición, los jugadores y sus familiares estuvieron en Antique y en ElDesmarque tenemos las imágenes. Puedes verlas en el vídeo superior de la noticia.