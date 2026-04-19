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En vídeo, la fiesta privada de la Real Sociedad en Antique tras ganar la Copa del Rey

Así fue la fiesta privada de la Real Sociedad en Sevilla
La fiesta privada de la Real Sociedad en Antique. eldesmarque.com
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La Real Sociedad se llevó la Copa del Rey 2025/2026 tras ganarle al Atlético de Madrid en La Cartuja. Con Pablo Marín y Unai Marrero como grandes protagonistas, el conjunto de Matarazzo se alzó con el título en La Cartuja. Antes de volver a San Sebastián para celebrar el título con su afición, los jugadores y sus familiares estuvieron en Antique y en ElDesmarque tenemos las imágenes. Puedes verlas en el vídeo superior de la noticia.

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