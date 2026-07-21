Así está la rampa de salida del Real Madrid: dos nombres para abandonar la plantilla de José Mourinho

Celia Pérez 21 JUL 2026 - 19:30h.

El técnico luso está hablando con toda su plantilla estos días

Giro total al futuro de Alessandro Bastoni en el Inter de Milán, Real Madrid y Barcelona ya lo saben

Compartir







En el Real Madrid afronta la pretemporada 2026 con la segunda semana de preparación bajo las órdenes de José Mourinho. Son semanas intensas para coger ritmo y engrasar las piezas, en las que además la dirección deportiva sigue muy pendiente de un mercado de fichajes en el que la operación salida es clave en estos momentos. Tras haber cerrado los fichajes de nombres como Cucurella, Dumfries, Konate y Bernardo Silva, el club pone especial atención a los que saldrán este verano.

A Carvajal, Alaba, Ceballos y Fran García podrían apuntarse dos nombres más para abandonar la casa blanca. Según cuenta Arancha Rodríguez en Cope, Mourinho se está reuniendo estos días con todos los jugadores y hay algunos como Mastantuono o Raúl Asencio que se espera que salgan cedidos. En cambio, Gonzalo, a pesar de que ha podido sonar para salir en este verano, se quedará en la primera plantilla.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid discute "internamente" un cambio radical por el fichaje de Rodri Hernández

Además hay que tener en cuenta también que podrían llegar otro fichaje estrella a la plantilla blanca, pero para ello primero tendrá que producirse una salida antes de afrontar otro refuerzo.

PUEDE INTERESARTE Cobrar lo mismo que Mbappé y una prima de fichaje, los requisitos de Vinicius para renovar con el Real Madrid

Estos días están sonando con fuerza los nombres de Rodri y Olise. Precisamente el capitán de la selección española ha vuelto a acaparar los focos tras el Mundial y, según informa el periodista Matteo Moretto, experto en materia de mercado, el conjunto blanco está discutiendo internamente la posibilidad de acometer un cambio radical en su postura con el centrocampista.

Además, en estos últimos días se ha vinculado mucho el nombre de Michael Olise al Real Madrid. Incluso aseguraban que el propio jugador francés había pedido su salida al Bayern Múnich, aunque desde Alemania reiteran que Olise no saldrá del Bayern. Sea de una forma u otra lo que está claro que el Real Madrid no olvida los posibles fichajes, pero antes de todo ello deberá adelantar en la operación salida.