Celia Pérez 08 JUL 2026 - 21:36h.

De momento, el cuadro blanco no ha confirmado ningún partido

Qué equipos de LaLiga podrían aplazar su partido de la jornada 1 porque aún tienen jugadores en el Mundial 2026

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En el Real Madrid ya lo tienen todo listo para dar muy pronto el pistoletazo de salida al proyecto de José Mourinho con la pretemporada 2026. El conjunto blanco cuenta los días para arrancar unas semanas intensas de preparación, en la que el luso toma las riendas del equipo tras la destitución de Álvaro Arbeloa y un buen número de nuevos fichajes. Todo ello ocurrirá con un ojo en el Mundial 2026, ya que el equipo tendrá que echar a andar sin algunos de los internacionales que se encuentran con sus selecciones.

La pretemporada arrancará el próximo lunes 13 de julio con los respectivos reconocimientos médicos y primera toma de contacto tras las vacaciones. Será ese el primer día de Mourinho al mando tras su regreso al Real Madrid. A partir de ahí comenzarán los entrenamientos en una pretemporada en la que, salvo giro radical, no habrá gira por Asia o Estados Unidos. De hecho, por el momento no hay ningún partido amistoso anunciado.

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A todo ello hay que sumarle que Mourinho puede arrancar la pretemporada sin un buen número de sus hombres. Con un ojo puesto en el Mundial, habrá futbolistas que se incorporen más tarde e incluso podrían provocar el aplazamiento de la primera jornada de LALIGA prevista el fin de semana del 16 de agosto, cuatro días después de la final. Por normativa, los futbolistas deben tener 21 días de vacaciones obligatorias y una pequeña pretemporada. Es por eso que se acordó que los equipos que tengan "un número relevante de jugadores" en las semifinales podrán solicitar aplazar su partido de la jornada 1.

Por el momento, el Real Madrid cuenta con Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé (Francia), Thibaut Courtois (Bélgica), Jude Bellingham (Inglaterra) y Brahim Díaz (Marruecos). Así que si el Real Madrid tiene varios jugadores en semifinales del Mundial, ese partido se retrasará diez días y el debut liguero no se producirá hasta el fin de semana del 23 de agosto.