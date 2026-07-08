Fran Duarte Madrid, 08 JUL 2026 - 14:08h.

El Real Madrid supera con creces las expectativas en cuanto a dinero ingresado en este mercado y ya ha recibido mucho más dinero que Atlético de Madrid o FC Barcelona

El Betis avanza el fichaje de Fran García hasta 2030

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El Real Madrid es uno de los equipos que mejor se está moviendo en este mercado de fichajes. La falta de títulos durante dos años consecutivos obliga al equipo blanco a una reestructuración de la plantilla para evitar otro descalabro por tercer año consecutivo. La llegada de Mourinho ha motivado al club blanco a configurar una plantilla con muchas novedades con algunos fichajes nuevos, pero sin perder de vista algunas salidas necesarias.

Por el momento, el club ha priorizado más ingresar en algunos movimientos del mercado a pesar de apostar por caras nuevas como Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté o Denzel Dumfries. La prueba de ello ha sido el dinero que ya ha ingresado por Víctor Muñoz, Nico Paz o Álvaro Rodríguez, jugadores por los que ha recibido el 50% del importe de sus traspasos, mientras negocian las posibles salidas de jugadores como Fran García, Camavinga o Raúl Asencio, además de la ya confirmada salida de Dani Ceballos.

El club prioriza las salidas

En total, el club ha gastado 75 millones en los fichajes de Cucurella y Dumfries, sin contar las primas de fichajes en Konaté y Bernardo Silva al llegar como agentes libres. Una cifra por debajo de lo que ha ingresado por ahora el Real Madrid con la venta del 50% de los derechos de canteranos como Nico Paz, al Como 1907 por 60 millones, el traspaso de Víctor Muñoz al Liverpool que deja 20 millones más en las arcas y otros 12,5 millones por el fichaje de Álvaro Rodríguez por el Bournemouth. A estos hay que sumarle lo que el Real Madrid ha percibido por la venta definitiva de Álex Jiménez al Bournemouth (12,5 M€) y por la compra de Mario Martin por el Getafe tras su cesión (3,5 M€).

Un ingreso total de 108,5 millones de euros que el Real Madrid ha percibido por su modelo de gestión de la cantera y que podría aumentar si acaban siendo traspasados otros canteranos que militan en equipos fuera del Real Madrid como Mario Gila, Antonio Blanco o Sergio Arribas, con los que también conserva un porcentaje de sus futuras ventas. Si a esto le sumamos lo que se ahorra con la ficha de Dani Ceballos, al que ya han rescindido su contrato, o alguna venta de algún jugador del primer equipo como Fran García, que está muy cerca de fichar por el Real Betis por una cifra en torno a los 4 millones por el 50%, o Raúl Asencio, con el que aún debaten su futuro, el Madrid superaría con creces las expectativas en cuanto a dinero ingresado en este mercado.

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Además, no hay que olvidar los rumores que apuntan a una posible salida de Tchouaméni por una cifra superior a los 100 millones de euros rumbo al Manchester United o las especulaciones sobre una venta de Camavinga para liberar el centro del campo merengue. Desde la directiva madridista también estudian el futuro de otros canteranos como Joan Martínez, Jorge Cestero y Cesar Palacios, aunque de momento Mourinho quiere que se incorporen en el inicio de la pretemporada el próximo 13 de julio cuando empiecen los primeros entrenamientos.

Ni Barça ni Atleti consiguen acercarse a los ingresos del Real Madrid

Comparándose con sus principales rivales en LALIGA, el Real Madrid se está sabiendo mover muy bien en cuanto a ventas y se posiciona así de manera muy favorable para efectuar algún fichaje galáctico por encima de los cien millones como ya prometió Florentino Pérez en campaña. Ni FC Barcelona ni Atlético de Madrid han podido ingresar más que el Real Madrid en lo que llevamos de mercado y eso puede ser una ventaja para lo que queda.

Por su parte, el Atlético de Madrid se ha gastado 22 millones en Grimaldo y está cerca de cerrar el fichaje de Morten Hjulmand por una cifra cercana a los 45 millones de euros. Los colchoneros no han hecho todavía ninguna venta importante, pero sí han liberado fichas como la de Antoine Griezmann o Clement Lenglet, además del regreso de Nico González a la Juve tras su cesión, y en el horizonte se divisan salidas como la de Thiago Almada, Alexander Sorloth, José María Giménez, Robin Le Normand o la más importante de todas, Julián Álvarez, con el que de momento se niegan a escuchar ofertas.

Luego está el FC Barcelona que de momento solo ha cerrado el fichaje de Anthony Gordon por 80 millones de euros mientras han vendido a Ansu Fati al Mónaco por 11 millones de euros e Iñaki Peña al Panathinaikos por 3 millones de euros. Eso sí, también han liberado una masa salarial importante con la marcha de Robert Lewandowski como agente libre al terminar su contrato para irse a la MLS.