El Manchester United, a por Tchouaméni a golpe de talonario: las desorbitadas cifras para conseguir su fichaje

Fran Duarte Madrid, 06 JUL 2026 - 14:36h.

El centrocampista francés es indiscutible en el Real Madrid, pero una oferta millonaria desde la Premier podría cambiar su situación

Casemiro y Camavinga pueden provocar la salida de Tchouaméni del Real Madrid

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La Premier League sigue siendo ese ‘coco’ con el músculo económico suficiente para que los equipos ingleses puedan llevarse a los mejores futbolistas de los clubes de otras ligas. Es difícil competir contra estos gigantes que cada vez están más acostumbrados en pagar importantísimas sumas de dinero por cualquier futbolista que destaque. Lo hemos visto con Alexander Isak, Elliot Anderson, Florian Wirtz o Enzo Fernández, jugadores por los que se ha sobrepasado con creces la barrera de los 100 millones de euros. El último futbolista en ser tentado desde la Premier es Aurélien Tchouaméni, que se ha metido entre ceja y ceja del Manchester United y están dispuestos a hacer una inversión millonaria por un futbolista al que consideran imprescindible.

Eso sí, el Manchester no puede fichar a Tchouaméni si él no quiere jugar con los ‘red devils’. Por el momento, todo lo que ha dejado ver sobre su futuro es que quiere seguir vistiendo la camiseta del Real Madrid y desde el club no valoran de primeras una salida. El centrocampista francés fue uno de los que mejor desempeño tuvo en la temporada pasada y en caso de que algún equipo quiera venir a por él, tendrá que hacerlo con una cifra superior a los cien millones de euros. Teniendo en cuenta la valoración hecha con Nico Paz tasándole en 120 millones, desde el club blanco consideran que Tchouaméni no puede tener un valor inferior al argentino, por experiencia y por calidad. Eso sí, el club dirigido por Florentino Pérez tampoco dejaría pasar una oferta irrechazable si se produce y como se esperan más gastos este verano (casi seguro por encima de los 100 millones), una oferta salvaje podría llamar la atención de los blancos.

El Manchester United quiere tirar la casa por la ventana por Tchouaméni

Según adelanta el Diario AS, el Manchester United sería el equipo que más ganas tiene de fichar a un jugador como Aurélien. El club está obligado a cubrir esa posición después de confirmarse la salida de Casemiro con rumbo a la MLS. Precisamente el United es el equipo con el que el Real Madrid ha negociado dos de las salidas más importantes en los últimos años: Casemiro y Varane. En ambos casos el club inglés no escatimó pagando 50 millones de euros en el verano de 2021 por Varane y 72 millones de euros en 2022 por Casemiro. Una relación entre ambos clubes que podría ser fundamental si el fichaje de Tchouaméni acaba llegando a buen puerto.