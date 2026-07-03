Casemiro y Camavinga pueden provocar la salida de Tchouaméni del Real Madrid

Joaquín Anduro 03 JUL 2026 - 19:06h.

El Real Madrid podría hacer caja con una gran venta del francés

Fede Valverde pide disculpas por la actuación de Uruguay y rechaza renunciar: "No voy a irme sin dejarla en lo más alto"

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El Real Madrid se ha movido rápido a la hora de incorporar jugadores en el mercado de fichajes pero ahora llega el turno de las salidas con la dificultad de 'colocar' a futbolistas que se han devaluado por la mala temporada pasada. Uno de los llamados a salir es Eduardo Camavinga pero, ante la falta de pretendientes del francés, no se descarta una venta de Aurélien Tchouaméni donde Casemiro tiene su parte de protagonismo.

El pivote brasileño ha puesto punto y final a su etapa en el Manchester United tras cuatro temporadas en las que ha pasado de las críticas iniciales a convertirse en un ídolo en Old Trafford. La marcha del exmadridista al Inter de Miami ha llevado al equipo dirigido por Michael Carrick a buscar un sustituto poniendo en el punto de mira al Real Madrid.

Según informa Sky Sports, el United tiene en Aurélien Tchouaméni a uno de sus favoritos para reforzar el centro del campo en el año de regreso a la Champions League. Los red devils, además del fichaje de Éderson, busca otro jugador para la medular y ahí ha aparecido el mediocampista del Real Madrid junto al jugador del Bournemouth Alex Scott.

Tchouaméni podría convertirse en el sustituto de Casemiro en Old Trafford cuatro años después de que, precisamente, también ocupara el puesto del brasileño en el Santiago Bernabéu. Es cierto que, en esa ocasión, los dos jugadores llegaron a coincidir en la plantilla conquistando la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt, ya que el galo llegó desde el Mónaco en julio y el jugador de la Canarinha se marchó a Inglaterra a finales de agosto.

El Real Madrid busca hacer caja para seguir con los fichajes

El Real Madrid sabe que necesita hacer caja con alguno de los futbolistas de la actual plantilla para poder acomete el fichaje del centrocampista que tanto ansía José Mourinho. Eduardo Camavinga era el elegido pero su mala temporada que incluso le ha dejado fuera del Mundial ha dificultado una oferta convincente pese al intento ofreciéndole al Manchester City.

Si nadie quiere pagar por Camavinga, el conjunto merengue podría escuchar ofertas, siempre que fueran por cantidades muy altas, por Tchouaméni o Fede Valverde. La pelea entre los dos futbolistas hasta en dos ocasiones fue uno de los tantos problemas de vestuario de la pasada 25/26 y el club podría cortar por lo sano con la salida de uno de los dos al mercado.