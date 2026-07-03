Redacción ElDesmarque Madrid, 03 JUL 2026 - 13:30h.

El astro portugués tuvo unas bonitas palabras hacia Luka Modrić

El gesto de Cristiano Ronaldo al ser sustituido cuando iban 1-1: pudo ser su último partido en un Mundial

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Portugal selló su clasificación para los octavos de final del Mundial 2026 después de imponerse por 2-1 a Croacia en un intenso duelo de dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Roberto Martínez aprovechó sus ocasiones para vencer a la selección croata y se enfrentará contra España en la siguiente ronda el lunes 6 de julio a las 21:00h horario peninsular.

Una de las imágenes que dejó el encuentro fue tras el pitido final. Cristiano Ronaldo se dirigió directamente hacia Luka Modrić para abrazarle y consolarle después de la derrota. Los dos jugadores fueron compañeros en el Real Madrid durante seis temporadas y han levantado algunos de los títulos más importantes de la historia del club, entre ellos cuatro Champions League. El reencuentro en esta Copa del Mundo ha vuelto a demostrar el respeto mutuo que existe entre dos leyendas del fútbol europeo y, tras el partido, Cristiano desveló el contenido de la conversación que tuvo con el centrocampista del Milán.

La conversación entre Cristiano Ronaldo y Luka Modrić al final del encuentro

En una entrevista después del encuentro, el delantero portugués contó que es lo que había hablado con el croata cuando se había acercado a consolarle. “He jugado con Luka durante muchos años, tenemos casi la misma edad, pienso que es una leyenda y sigue siendo una leyenda del fútbol. Ya se lo he dicho muchas veces. Luka, felicitaciones por todo, me encanta verte de nuevo y te deseo lo mejor para los siguientes años de tu carrera. Ha estado bien jugar contra él otra vez”, explicó Cristiano.

Las palabras del luso reflejan la relación de respeto y admiración que ambos mantienen desde su etapa en el Real Madrid, donde formaron parte de una de las generaciones más exitosas de la historia del club. El abrazo y la charla entre Cristiano y Modrić ya está dando la vuelta al mundo y se ha convertido en una de las imágenes de esta Copa del Mundo.