El gesto de Cristiano Ronaldo al ser sustituido cuando iban 1-1: pudo ser su último partido en un Mundial

Alberto Cercós García 03 JUL 2026 - 10:35h.

Cristiano Ronaldo fue sustituido en el minuto 80 y con 1-1 en el marcador

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Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en un partido de máxima tensión para Portugal. El capitán luso anotó el tanto del empate (1-1) desde el punto de penalti frente a Croacia, un gol que mantuvo con vida a su selección en un encuentro que, durante muchos minutos, amenazó con convertirse en el último del delantero en una Copa del Mundo. Si el combinado balcánico hubiera logrado la victoria, Portugal habría quedado eliminada y el cinco veces Balón de Oro habría puesto punto final a su trayectoria mundialista. Sin embargo, la victoria final permitió a los de Roberto Martínez seguir adelante y ya esperan a España en los octavos de final del próximo lunes.

Con el marcador igualado y el partido completamente abierto, Roberto Martínez sorprendió en el minuto 80 al ordenar la sustitución de Cristiano Ronaldo. El delantero abandonó el terreno de juego con evidentes gestos de sorpresa, mirando repetidamente hacia el banquillo y mostrando con su expresión que no terminaba de comprender la decisión del seleccionador. Después de haber marcado el gol que devolvió a Portugal al encuentro y con el equipo todavía jugándose la clasificación, el cambio llamó la atención tanto de los aficionados como de las cámaras de televisión, que captaron su reacción en todo momento.

Cristiano Ronaldo, su cara en el Portugal-Croacia

Pese a ese primer gesto de desconcierto, Cristiano mantuvo la calma y terminó aceptando la decisión. Antes de sentarse en el banquillo, saludó a Roberto Martínez en una imagen que reflejó el respeto entre ambos, aunque sin ocultar la decepción del futbolista por abandonar el campo en un momento tan delicado del encuentro. Su lenguaje corporal evidenciaba que quería seguir ayudando al equipo sobre el césped, consciente además de todo lo que había en juego si el resultado terminaba siendo desfavorable para Portugal.

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Finalmente, Gonçalo Ramos anotó en los minutos finales para sellar la clasificación de Portugal a octavos. De esta manera, el cambio de Cristiano Ronaldo quedó como una de las imágenes más comentadas del encuentro, pero no como la despedida definitiva que por momentos pareció insinuar el desarrollo del partido. El delantero, autor del 1-1 desde los once metros, tendrá una nueva oportunidad de ampliar su legado mundialista el próximo lunes, cuando Portugal se enfrente a España en un duelo de máxima exigencia por un puesto en los cuartos de final.