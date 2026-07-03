Alberto Cercós García 03 JUL 2026 - 09:50h.

El pase a octavos de Portugal tuvo una acción bastante polémica: un gol anulado a Croacia en el descuento que hubiera llevado el partido a la prórroga

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La FIFA ha dado por cerrada la polémica surgida tras el gol anulado a Croacia en el tiempo de descuento de su duelo ante Portugal. La acción, que desató las protestas de los jugadores croatas y generó varios minutos de incertidumbre, fue revisada por el VAR después de que Mario Pašalić enviara el balón al fondo de la red. Finalmente, el tanto quedó invalidado al confirmarse que, instantes antes, Igor Matanović había rozado ligeramente el balón con la cabeza, habilitando la posición de fuera de juego de Pašalić y provocando la anulación del gol.

Desde la FIFA han defendido la decisión arbitral al asegurar que "se ha demostrado" la existencia de ese leve contacto gracias a la tecnología incorporada en el balón oficial del Mundial. El chip integrado permitió detectar de forma precisa el toque de Matanović, una información que, combinada con las imágenes del fuera de juego semiautomático y la revisión del VAR, resultó determinante para confirmar la decisión del colegiado. De este modo, el organismo considera resuelta una de las acciones más controvertidas del campeonato y respalda el uso de la tecnología como herramienta clave para reducir el margen de error en este tipo de jugadas.

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La explicación de la FIFA, tajante

La FIFA ha querido explicar públicamente la decisión a través de un comunicado en el que puso el foco en la tecnología utilizada durante el torneo. "Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro de la Trionda, el balón oficial, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol", señaló el organismo, respaldando así la actuación del equipo arbitral tras la revisión en el VAR.

Además, la máxima autoridad del fútbol destacó el funcionamiento de los sensores incorporados en el balón, fundamentales para resolver una acción en la que el ligero toque de cabeza había pasado prácticamente desapercibido a simple vista. "Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un 'gráfico de latido cardíaco', y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas", explica la FIFA, que considera esta tecnología un avance decisivo para reforzar la precisión de las decisiones arbitrales en jugadas tan ajustadas como la vivida entre Portugal y Croacia.