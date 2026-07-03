"Define con ansiedad", declaró el exportero tras 20 minutos tétricos en el España-Austria

Notas y puntos de España en el partido ante Austria, con dos sobresalientes y un duro suspenso

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Ferran Torres no arranca. España ha conseguido meterse este jueves en octavos de final del Mundial 2026 tras ganar a Austria (3-0) en un partido en que ha recuperado las sensaciones positivas. Oyarzabal sigue sumando goles, Cucurella y Pedro Porro aportaron desde los laterales, Lamine Yamal volvió loco a su par y Baena firmó una asistencia. Por contra, Ferran fue el último que volvió a dejar unas sensaciones realmente negativas durante los 20 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, dando continuidad a sus pobres actuaciones en los tres partidos anteriores.

El valenciano entró en el 71' por Baena para jugar el banda izquierda y sus tres primeras intervenciones acabaron en pérdidas. Sus números fueron discretos: 16 intervenciones con balón, seis balones perdidos, 0 de 2 en regates, dos disparos y ninguno a puerta... Como colofón, gozó de una buena ocasión en los últimos minutos para hacer el 4-0, pero chutó tan mal que el esférico no llegó ni a portería.

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Santi Cañizares señala a Ferran Torres en España

Durante la retransmisión de la Cope, en pleno directo, los comentaristas admitieron que el jugador del FC Barcelona "no está bien". "Está más obcecado con el gol de lo que ha venido", comentaban Maldini y Alfredo Relaño.

Pero Santi Cañizares fue un paso más: "No es que no esté bien, es que en la cabeza tiene que quiere hacer el gol y celebrar antes de chutar. El problema es que el delantero se sugestiona muchísimo con las cifras, y se vuelve loco. Hemos visto cómo define Oyarzabal y cómo define Ferran con ansiedad", dijo el exportero español.

Juanma Castaño también admitía que el rendimiento de Ferran está siendo desesperante: "No es cómo define, es cómo juega, que es distinto. No estamos hablando del último toque, estamos hablando de sus decisiones a la hora de jugar", argumentó, mientras que Manolo Lama intentó cerrar filas y defender al delantero.