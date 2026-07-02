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El gesto del Mundial con Rosalía que vivió en la grada del España - Austria: "¡Que fort!"

Rosalía, durante el España - Austria.
Rosalía, durante el España - Austria.. DAZN
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El partido entre España y Austria volvió a evidenciar el gran aspecto que presentan los estadios del Mundial en esta edición. Las gradas se llenaron y entre los miles de aficionados, algunas celebrities del mundo de la música o del cine no quisieron perdérselo. Allí se pudo ver a Javier Bardem y Penélope Cruz o a la misma Rosalía, que se encuentra de gira por la zona.

Precisamente la cantante catalana fue protagonista durante un instante del partido, cuando llegó el 3-0 de Oyarzabal en la recta final. En ese momento, comenzó a sonar la canción 'Despechá', ella lo escuchó y miró con una sonrisa a todo el estadio mientras decía la siguiente frase: "¡Que fort!". Las cámaras de DAZN captaron dicho momento.

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