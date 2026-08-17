Carlos Espí se afianza como 9 alternativo y deja en una situación complicada al brasileño

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Endrick Felipe vuelve a recibir un golpe de realidad en el Real Madrid. Tras salir en el pasado mercado invernal en busca de minutos, el jugador estaba llamado a aumentar su protagonismo en esta temporada que acaba de arrancar. La salida de Gonzalo García parecía allanarle el camino, pero el fichaje de Carlos Espí vuelve a cumplir su futuro, más aún tras el gran rendimiento que está firmando el español en sus primeros partidos amistosos.

El brasileño se marchó en enero al Olympique de Lyon, donde anotó ocho goles en 21 partidos. De ahí fue al Mundial con Brasil, marcado por su fallo ante el portero en el duelo de octavos ante Noruega, que le dejó muy señalado en un partido que acabó con la Canarinha eliminada.

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A partir de ahí, una nueva realidad algo incierta en Madrid. Vinícius y Mbappé son titulares indiscutibles en un ataque al que acaba de llegar Diomandé, el fichaje más caro de la historia del club. Pero es que también están Brahim Díaz, Bernardo Silva y un Rodrygo que reaparecerá a finales de año. Además, el fichaje de Carlos Espí parece mandar un mensaje entre líneas: no hay confianza absoluta en Endrick como alternativa en ataque.

Carlos Espí se impone a Endrick

Por si fuera poco, Espí ha llegado con buen pie a la capital y ha marcado dos goles en pretemporada, uno ante el Ferencvaros y otro ante el Schalke 04. Su rol parece claro: no está llamado a ser titular, pero sí a convertirse en un recurso habitual para partidos atascados, para colgar y rematar balones, para ganar metros en el juego aéreo.

Unas características que, por contra, son muy distintas a las de Endrick. El brasileño ha marcado un gol en pretemporada, ante la Fiorentina. Fue titular ante el Ferencvaros, pero quien vio portería fue Espí, con el que coincidió en el campo durante 20 minutos. Ante el Dépor volvió a arrancar como titular, de nuevo sin gol, esta vez con Espí como sustituto al descanso. Y ante el Schalke, el brasileño no jugó por una sobrecarga, viendo por la tele el segundo gol veraniego de Espí.

La realidad parece evidente: Carlos le ha ganado la batalla como delantero revulsivo, al menos de momento. Y el futuro de Endrick vuelve a ser incierto. Hace apenas unos días se daba por hecha su continuidad, pero lo cierto es que su rol en la plantilla invita a pensar que tendrá pocos minutos, que es precisamente lo que más necesita a sus 20 años.