Joaquín Anduro 02 OCT 2026 - 21:04h.

Luis de la Fuente quiso destacar la calidad humana de Cucurella

Luis de la Fuente lamenta las lesiones y señala el gran valor de Lamine Yamal: "Más maduro cada día"

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España busca mantener el pleno de victorias en esta edición de la Nations League tras vencer 2-3 a Inglaterra y 4-1 a Croacia con el duelo ante la República Checa de este sábado en el Carlos Tartiere de Oviedo, con Marc Cucurella como el encargado de hablar en la previa junto a Luis de la Fuente en sala de prensa. El lateral del Real Madrid, que destacó la presencia de más madridistas que en el Mundial, no pudo evitar bromear con el Balón de Oro y sonreír ante los elogios de Luis de la Fuente por su calidad humana.

Marc Cucurella, antes del España-República Checa

Nivel en la selección superior al Real Madrid: "Creo que al final aquí en la selección llevo muchos partidos. El Madrid es un club nuevo para mí y casi no hemos tenido pretemporada. Llevo creo que menos de 10 partidos y está claro que hay cosas que tengo que mejorar y adaptar a los compañeros pero voy a poner lo mejor de mí y a trabajar duro para que la versión de aquí de la selección sea la misma que se vea en el Real Madrid".

Por qué cae bien: "Pues no lo sé, la verdad. Creo que un poco quizás por mi aspecto difernetge que llama la atención. Pero contento por todo, no solo pro lo deportivo, también por lo personal y el cariño que me da la gente. Sobre todo, a saeguir así y al final hacer feliz a las personas es algo muy bonito". (Luis de la Fuente: "Es muy buena gente y muy buen futbolista").

Balón de Oro: "Si me tocase votar a mí, me votaría a mí mismo. Por suerte, es verdad que de los candidatos dos son compañeros míos y que gane el que le toque. Toque quien toque, voy a estar feliz y eso se lo dejo a los que votan. Seguramente, al tener compañeros, algún regalito me va a caer por ayudarles a ganar".

Convocados del Real Madrid: "Al final el Real Madrid es uno de los mejores clubes del mundo y eso conlleva tener jugadores en las selecciones. Es verdad que en estas últimas veces ha habido poca participación pero, poco a poco, que vayan habiendo compañeros es muy importante. Un club como el Madrid es lo que merece. También hay gente joven, en la cantera hay muy buenos jugadores que entrenan con nosotros y a ver si poco a poco van teniendo protagonismo y seguimos teniendo más compañeros aquí".

Más fácil jugar en la selección que va todo rodado o en la tensión del Real Madrid: "Todo es un proceso. En la selección hace tiempo que tenemos al míster y la base ya llevaba un montón de años trabajando juntos. Como todo en la vida, es conocerse y entenderse y aceptar que estamos en un proceso. Acabamos de empezar ahora con un entrenador nuevo, muchos de los jugadores han tenido poca pretemporada y es pronto aún para hablar. Quizás el inicio no ha sido el que todos esperábamos; hemos tenido buenos partidos pero quizás nos ha faltado regularidad. Pero, como todo, es un proceso y donde se va a valorar todo es a final de temporada con lo que conseguimos y dónde llegamos y ahí es donde, verdaderamente, podremos valorar el trabajo que hemos hecho".