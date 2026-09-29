Fran Duarte Madrid, 29 SEP 2026 - 22:36h.

Lamine Yamal ha sido el mejor de la Selección Española contra Croacia con dos goles y una asistencia. Un golpe en la mesa justo cuando ya han terminado las votaciones al Balón de Oro

Le preguntan al seleccionador de Croacia por la España de 2010 y la actual y su respuesta lo dice todo: “No tenían a Lamine Yamal”

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Lamine Yamal ha comenzado la temporada a un nivel excepcional. Contra Croacia ha sido un vendaval y se ha metido el solito el partido en el bolsillo con un doblete y una asistencia. Un 100% en la participación en los goles con España, acordándose de aquellos que le dicen que en el Mundial fue intrascendente y que sus méritos no son suficientes para ganar el Balón de Oro. Cualquiera que no vea que Lamine está ahora mismo en la cima del fútbol mundial es que no entiende este deporte.

Si el otro día ya metió un gol tempranero contra Inglaterra con solo dos minutos de juego, contra los croatas ha ido más allá y solo ha necesitado un minuto para marcar el primer gol del partido. Un golazo al primer toque y con la precisión justa para que Livakovic no pudiese hacer nada. La velocidad que imprime el futbolista al juego de España es endiablado e incluso a veces llega a ser demasiado para sus propios compañeros (hasta Oyarzabal le tuvo que pedir bajar el ritmo en alguna ocasión) ya ni hablar de los futbolistas croatas.

No tardó mucho en volver a hacer de las suyas para asistir a Marc Pubill con un centro perfecto, para recordar que esto del fútbol no solo es meter goles, también sabe regalarlos a sus compañeros.

Y ya el gol final fue una delicatessen para ver en bucle con una llegada desde la banda y un toque tan sutil para batir a su compañero y hoy rival Livakovic que no va a tardar en dar la vuelta al mundo.

Lamine Yamal, en su mejor versión

Ya han acabado las votaciones para el Balón de Oro y parece que el de Mataró ni se ha enterado. En esta Nations League ya lleva 3 goles y ha vuelto a ser el futbolista más diferencial de la Selección Española. Con el Barça lleva ocho goles y seis asistencias más. Lo que está claro es que, si las votaciones para el Balón de Oro hubiesen seguido un par de semanas más, Lamine lo ganaba de calle. "¿Una muesca más para el Balón de Oro?", le preguntaron después del partido para contestar con su desparpajo habitual con un "por supuesto". Si el efecto Wembley con su actuación ante Inglaterra había provocado un sorpasso en las encuestas sobre el ganador, el efecto Sánchez-Pizjuán habría servido para entregárselo directamente. Mbappé debe estar dando gracias de que ya no se pueda cambiar el voto.