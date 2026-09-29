María Trigo Pepe Jiménez Sevilla, 29 SEP 2026 - 12:55h.

España contará con once sedes en el Mundial 2030

Louzán desvela su charla con Infantino por la final del Mundial 2030: "Faltaría saber cuál de los dos estadios"

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Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), acudió este martes a la sede de ElDesmarque en la previa del encuentro de la Seleción ante Croacia y, entre otros muchos temas, habló sobre la posibilidad de que el Estadio Benito Villamarín, que tiene previsto estar disponible para 2028, aún tiene opciones de ser sede para el Mundial: "Estaría encantado".

En una charla en exclusiva para ElDesmarque, Louzán comenzaba felicitando al Betis por su "valentía" al asumir "un riesgo importante en sacar adelante un estadio para 60.000 personas, que no está nada, nada mal".

Este "riesgo", que no es menor, podría recibir el premio del Mundial y es que el propio Louzán ha reconocido que las puertas aún no están cerradas. "Estaría encantado de que ahí también pudiéramos tener otra sede más. En todo caso, hay que ir viendo la evolución. Es verdad que esto no es un elemento cerrado, por lo menos hasta mediados o finales del año que viene".

"Hay una preselección de ciudades candidatas, nueve más dos que se pueden incorporar ahora y, por lo tanto, no hay nada cerrado porque también pueden pasar cosas", añadía antes de recordar que en Estados Unidos hubo cambios por diferentes circunstancias.

En este sentido, Louzán no quiso olvidarse del resto de escenarios en Sevilla y recordó que la capital hispalense cuenta con tres estadios "de mucho nivel". "La ciudad, gracias al trabajo que se ha hecho, contará con dos grandes estadios renovados además del Sánchez-Pizjuán, escenario que vamos a jugar esta noche". "Son tres estadios para esta ciudad, que no está nada, nada mal", sentenciaba.

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El Betis espera tener el Benito Villamarín listo para 2028

Cabe recordar que en estos momentos el Estadio Benito Villamarín continúa en obras y el Real Betis espera que las obras, después de las últimas modificaciones en el proyecto, esté todo prácticamente listo para 2028.

Si nada raro ocurre, para la celebración del Mundial el estadio bético haya completado ya dos temporadas remodelado.