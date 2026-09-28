El Betis modificará el proyecto del Benito Villamarín para volver en 2028

Pepe Jiménez Sevilla, 28 SEP 2026 - 10:09h.

El conjunto verdiblanco intenta asegurarse su vuelta para la 28/29

Así marchan las obras del Benito Villamarín cinco meses después del inicio de la segunda fase

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La construcción del nuevo Estadio Benito Villamarín no está siendo tan sencilla como se esperaba. El Betis ha ido encontrando diversos impedimentos a lo largo del camino iniciado hace ya algunos meses y las últimas noticias apuntan a una modificación del proyecto para asegurarse la vuelta a casa en la temporada 2028/29.

Según cuenta Al Final de la Palmera este lunes, el Betis modificará el proyecto de construcción "con la prioridad absoluta de no comprometer los plazos de regreso al coliseo heliopolitano", intentando asegurar su vuelta a casa de cara a la temporada 28/29, es decir, para septiembre de 2028.

Tal y como se cuenta en la citada fuente, la intención verdiblanca ahora es separar la nueva grada de Preferencia del previsto edificio anexo con la apertura de una calle que imitaría lo que hoy se puede ver en Torre Sevilla en cuanto a formato comercial.

A pesar de que la vuelta al estadio contaría aún con la obra de este edificio anexo, la idea verdiblanca es que moleste de manera mínima a los aficionados, asegurándoles que, en un futuro, todo quedaría conectado a través de unas pasarelas elevadas.

Cabe recordar que esta no es la primera modificación realizada por la entidad respecto al boceto inicial y es que, entre subida de costes y pequeños impedimentos encontrados por el camino, el club ya hizo un "reajuste integral" hace unos meses e incluso realizó algunos cambios en la distribución de las plantas de parking que estaban previstas inicialmente.

Todo ello, con Ángel Haro como cabeza visible, se realiza con la intención no solo de contar con un espacio renovado e ilusionante para los béticos, sino también rentable para una entidad que actualmente pelea en la Champions League y sabe que está en un momento clave (al menos en términos económicos) para la historia del club.