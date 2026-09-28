Joaquín Anduro 28 SEP 2026 - 00:31h.

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La polémica está servida en Portugal después de que Jorge Jesús, en su segundo partido al frente de la selección lusa, no le haya dado ni un solo minuto a Cristiano Ronaldo en el triunfo ante Noruega por 1-2. El duelo entre el jugador del Al Nassr y Erling Haaland finalmente no fue tal y el de Madeira se pasó los 90 minutos en el banquillo con rostro serio en una decisión que explicó el seleccionador de As Quinas tras el duelo.

No es habitual ver al cinco veces Balón de Oro perderse un duelo del combinado ibérico mientras sigue en plena batalla contra la historia por alcanzar los 1.000 goles en su carrera (suma 979). Con la selección portuguesa tiene los dos récords absolutos tanto en partidos (234) como en goles (146) sin haber podido aumentar este domingo en Oslo ninguna de las dos estadísticas.

Tras el partido, en sala de prensa, Jorge Jesús le quitó importancia a esta decisión tras una suplencia que sí habría estado 'pactada' con el jugador: "Había acordado con él que entraría en la última media hora, pero el partido no lo requería. Gonçalo estaba jugando bien, había marcado un gol y le habían anulado otro, así que sentí que no era el momento adecuado para sustituirlo".

"No fue para protegerlo físicamente, porque estaba disponible para jugar todo el tiempo que yo quisiera", incidió el seleccionador de Portugal, que volvió a defender su decisión: "El partido siguió su curso y dejó de ser el momento oportuno para que entrara Cris. En cambio, era necesario otro jugador para poder garantizar el equilibrio y el triunfo".

Portugal le gana a Noruega sin Cristiano Ronaldo

La jugada le salió bien a Jorge Jesús con el triunfo de Portugal por 1-2 en su visita a Noruega en el Grupo D de la Liga A de la Nations League. Joao Félix adelantó a los lusos y Erling Haaland igualó pero poco después Gonçalo Ramos anotó el 1-2 definitivo con el que el técnico portugués refrendó su decisión.

Una elección que recuerda a la del Portugal-Suiza de octavos del Mundial 2022, cuando Fernando Santos dejó a Cristiano Ronaldo en el banquillo por Gonçalo Ramos y este anotó un hat-trick. Entonces, CR7 mostró su malestar públicamente aunque en esta situación, de momento, se limitó a mostrar un rostro serio en el banquillo y a marcharse rápidamente a vestuarios con el pitido final sin acudir junto a sus compañeros a agradecer el apoyo de sus aficionados.