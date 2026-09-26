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Cristiano Ronaldo llega en buggy al entrenamiento de Portugal: "¡Que vas por mitad del campo!"

Cristiano Ronaldo llega en buggy al entrenamiento de Portugal: "¡Que vas por mitad del campo!"
Cristiano Ronaldo llega en buggy al entrenamiento. Tiktok - @diogodalot8
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Cristiano Ronaldo, que sigue yendo convocado con Portugal a sus 41 años, ha protagonizado un divertido momento antes del entrenamiento de la selección portuguesa. Diogo Dalot, compañero y amigo de CR7, compartía un vídeo en sus redes sociales donde el astro portugués aparece llegando en buggy al entrenamiento. El ex del Real Madrid atraviesa los campos de fútbol hasta llegar al suyo para la sorpresa de su compañero, que le suelta un "¡Que vas por mitad del campo!".

Puedes ver el divertido momento reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de este artículo.

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