Alberto Cercós García 24 SEP 2026 - 22:57h.

Cristiano Ronaldo marcó el 2-0 para Portugal, pero rápidamente lo anularon por fuera de juego

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Portugal arrancó la defensa de su título en la Nations League con victoria ante Gales (1-0), en el estreno de Jorge Jesus al frente de la selección, y con Cristiano Ronaldo como protagonista inevitable. A sus 41 años, el delantero del Al Nassr volvió a ser titular y capitán, confirmando que el nuevo seleccionador no entiende de nombres ni de edad a la hora de tomar decisiones: juega quien rinde. El propio Jorge Jesus había dejado claro antes del encuentro que Cristiano sería «un jugador como cualquier otro» y que su rendimiento marcaría sus minutos. Y CR7 respondió con presencia, movilidad y algún que otro susto para la defensa galesa, aunque se marchó del césped sin poder celebrar un gol válido.

Cristiano Ronaldo, de marcar a ser sustituido

El momento grande llegó en la segunda parte. Cristiano encontró un balón a la espalda de los centrales, atacó el espacio y definió con calidad ante Danny Ward. El portugués ya había hecho lo más difícil y celebró el tanto como si Portugal acabara de sentenciar el partido, pero la alegría duró lo que tardó en llegar la revisión. El VAR detectó fuera de juego y el 2-0 quedó convertido en un simple espejismo. Una de esas celebraciones que empiezan con los brazos abiertos y terminan mirando de reojo al árbitro. El gol, por tanto, no subió al marcador, aunque dejó claro que Ronaldo sigue teniendo el colmillo preparado cuando aparece cerca del área. Poco después llegó el movimiento de Jorge Jesus. Cristiano fue sustituido en el minuto 67, dejando su sitio con el marcador todavía 1-0 y sin encontrar su estreno goleador con el nuevo técnico.

João Félix había adelantado a Portugal en el minuto 22 con un disparo desde fuera del área y ese tanto terminó siendo suficiente para inaugurar la etapa de Jesus con tres puntos. Ronaldo, eso sí, tuvo protagonismo durante su hora larga sobre el césped y se marcha con una historia agridulce: titular con 41 años, gol celebrado, gol anulado y cambio antes del último tramo. Portugal ya piensa en Noruega, y el duelo entre Cristiano y Haaland asoma como el siguiente capítulo.