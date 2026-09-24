Fran Duarte Madrid, 24 SEP 2026 - 14:59h.

Nico Williams se moja en ElDesmarque sobre su favorito para el Balón de Oro y cuenta cómo se encuentra Lamine con todo el ruido de estas semanas

Toque de atención de Luis de la Fuente por los gestos de Lamine Yamal en Nervión: "El respeto, joder"

Compartir







Nico Williams es uno de los mejores amigos de Lamine Yamal en la Selección y en esta concentración con La Roja no iba a ser menos. El athleticzale sabe de primera mano cómo está viviendo Lamine toda la campaña por el Balón de Oro después de las entrevistas que ha dado en las que ha pedido sin tapujos el voto para conseguir hacerse con el galardón que le acreditaría como el mejor jugador del planeta en este 2026. Desde ElDesmarque, Rafa Mainez ha podido entrevistar a Nico Williams y también le ha preguntado por su favorito para el Balón de Oro. Como no podía ser de otra manera, el bilbaíno se ha rendido a su amigo y compañero.

Nico Williams también hace campaña por Lamine Yamal

Cómo ves a Lamine de cara al Balón de Oro: “Como siempre, le veo tranquilo, haciendo las mismas bromas, los mismos chistes. Le veo tranquilo, él sabe la calidad que tiene, él sabe de lo que es capaz. Creo que Lamine, al final, la campaña que tú dices siempre ha sido así. Por ejemplo, en los partidos Barça – Madrid, siempre comenta algo, antes del partido de Portugal, siempre pone algo… Esas cosas, ese es Lamine”.

“No le ha pasado muchas veces (lo de comentar antes de un partido y que le salga mal). Me acuerdo contra Francia que puso lo de Rabiot y el ajedrez y ganamos. Creo que es parte de su personalidad y creo que le va muy bien”.

¿Favorito? ¿Qué crees que se debería premiar?: "Si. Para mí, tendría que ser el mejor jugador. El que tú enciendes la tele y no ves el equipo, vas a encender la tele para ver ese jugador. Para mí eso es Lamine. Yo creo que mucha gente paga muchas entradas para ver a Lamine. Cuando juega el Barça, a pesar de los grandes jugadores que tiene, enciende la tele para ver a Lamine y es normal. Es un jugador muy vistoso, muy técnico, muy vistoso y con mucho talento y yo creo que lo merece".

Este viernes el resto de la entrevista en ElDesmarque con Nico Williams rememorando la conquista del Mundial y su pase a Ferran Torres.